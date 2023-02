Fiesta cadista en Barcelona horas antes del partido y camisetas amarillas en el Camp Nou

El partido entre el Barcelona y el Cádiz CF que se disputa el 19 de febrero en el Spotify Camp Nou (22º capítulo liguero) coincide con el primer domingo de Carnaval y por tanto con la capital gaditana en plena celebración de su fiesta más importante.

Los aficionados que residen en Cádiz y alrededores disfrutarán a tope de la fiesta a lo largo del día y a partir de las nueve de la noche estarán muy pendientes de lo que haga el equipo de sus amores en el terreno del líder de la Liga. Una cita harto complicada, aunque el universo cadista sueña con un buen resultado.

El Carnaval y el fútbol se fusionan en un intenso domingo, aunque en este caso a más de 900 kilómetros de distancia. En el estadio del conjunto azulgrana habrá representación cadista en una jornada muy especial para los gaditanos que viven en la zona de Barcelona.

Las dos peñas cadistas radicadas en la provincia barcelonesa, Cadistas de Barcelona y Per Sempre Cádiz, viven a tope la visita del equipo de sus amores en uno de los días más esperados.

Per Sempre Cádiz ha fijado un punto de encuentro para los seguidores amarillos en una previa festiva. La convocatoria es a las cuatro de la tarde en el Centro Cultural Andaluz ubicado en la plaza Macael del municipio de Esplugues de Llobregat, muy cerca de Barcelona capital y a menos de tres kilómetros del Camp Nou.

Habrá una jornada de convivencia en la previa del partido en la que está programada la actuación de la chirigota de la Macael 'Estamos con el agua hasta el cuello'. Los asistentes saldrán a las siete de la tarde a pie en dirección al estadio para vivir la segunda parte del domingo, en este caso el partido entre el Barcelona y el Cádiz CF. Los que no acudan al coliseo azulgrana podrán seguir el encuentro desde la propia peña.

La mayoría de la hinchada cadista verá el encuentro desde la grada reservada para el público visitante, aunque no faltarán aficionados amarillos en otras localidades. En principio no hay restricciones y no se prevé que el Barcelona haga controles para impedir que los hinchas del cuadro andaluz puedan acceder al estadio con camisetas del Cádiz CF al no estar considerado como un partido de alto riesgo. Si no hay sorpresas, habrá camisetas amarillas en la grada.