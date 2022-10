Espino y Ocampo, en la lista inicial de Uruguay para el Mundial

Con la presencia de los históricos Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, el seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, presentó este viernes 21 de octubre la lista de 55 reservados de la Celeste para disputar el Mundial de Qatar 2022. Hay presencia de dos jugadores del Cádiz CF en la numerosa lista inicial: Alfonso 'Pacha' Espino y Brian Ocampo. Los dos se juegan sus posibilidades en los próximos partidos de Liga.

Junto a ellos aparecen varios futbolistas que aún no defendieron al equipo sudamericano en ningún encuentro, pero que igualmente se ganaron un lugar en la nómina en la que aparecen 6 porteros, 21 defensores, 18 centrocampistas y 10 atacantes.

Entre los jugadores que aún no han debutado con Uruguay está Alfonso 'Pacha' Espino, que ha hasta la fecha no pasado de alguna preselección. El lateral conserva la ilusión de poder representar a su país en la cita mundialista, aunque no lo tiene nada fácil porque compite con otros jugadores de su posición que sí han participado en el combinado charrúa, como son los casos de Matías Viña, Joaquín Piquerez y Mathías Olivera, que a priori parten con más opciones de integrar la lista definitiva.

Brian Ocampo también figura entre los elegidos en primera instancia. El extremo ha llegado a jugar un partido con Uruguay y estuvo presente en la última concentración de su selección en septiembre, aunque sin minutos en ninguno de los dos amistosos.

En esta oportunidad, la liga española es la que más jugadores aportó con un total de 13: José María Giménez, Leandro Cabrera, Santiago Bueno, Gastón Álvarez, Ronald Araujo, Damián Suárez, Giovanni González, Alfonso Espino, Lucas Olaza, Mauro Arambarri, Federico Valverde, Brian Ocampo y Cavani.

Mientras tanto, siete jugadores defienden a equipos del medio local: Sergio Rochet, Federico Pereira, José Luis Rodríguez, Felipe Carballo, Fabricio Díaz, Thiago Borbas y Suárez.

En el Mundial de Qatar 2022, Uruguay estará en el Grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur.

La Celeste debutará el 24 de noviembre ante los asiáticos, se medirá el 28 del mismo mes con los europeos y cerrará su participación en el grupo enfrentando a los africanos cuatro días después.

Lista de 55 convocados de Uruguay

Porteros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Sergio Rochet (Nacional), Sebastián Sosa (Independiente-ARG), Guillermo de Amores (Lanús-ARG), Santiago Mele (Unión-ARG), Gastón Olveira (Olimpia-PAR).

Defensores: Ronald Araujo (Barcelona-ESP), Sebastián Coates (Sporting Club-POR), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy-USA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Matías Viña (Roma-ITA), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Agustín Rogel (Herta Berlín-GER), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Diego Godín (Vélez Sarsfield-ARG), Leandro Cabrera (Espanyol-ESP), Bruno Méndez (Corinthians-BRA), Santiago Bueno (Girona-ESP), Gastón Álvarez (Getafe-ESP), Federico Pereira (Liverpool), José Luis Rodríguez (Nacional), Giovanni González (Mallorca-ESP), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Alfonso Espino (Cádiz-ESP) y Lucas Olaza (Real Valladolid-ESP).

Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Matías Vecino (Lazio-ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Manuel Ugarte (Sporting Club-POR), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo-BRA), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Manchester United-ENG), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense-BRA), Brian Ocampo (Cádiz-ESP), Mauro Arambarri (Getafe-ESP), Fernando Gorriarán (Santos-MEX), Felipe Carballo (Nacional), César Araujo (Orlando City-USA), Fabricio Díaz (Liverpool), Facundo Torres (Orlando City-USA), Maximiliano Araújo (Puebla-MEX) y David Terans (Athletico Paranaense-BRA).

Delanteros: Martín Satriano (Empoli-ITA), Diego Rossi (Fenerbahce-TUR), Luis Suárez (Nacional), Darwin Núñez (Liverpool-ENG), Maximiliano Gómez (Trabzonspor-TUR), Agustín Álvarez Martínez (Sassuolo-ITA), Jonathan Rodríguez (América-MEX), Nicolás López (Tigres-MEX) y Thiago Borbas (River Plate)