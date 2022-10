El entrenador del Cádiz CF explica que supondría una victoria en Vallecas

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, afronta con optimismo el partido contra el Rayo Vallecano de la undécima jornada de Liga (sábado 22 de octubre) sin ocultar que se trata de un envite complicado.

Pese a las cuatro bajas que hay en el plantel, el técnico dispone de un amplio margen de maniobra. "Tenemos herramientas muy afinadas para poder hacer diferentes propuestas, todos están a un nivel altísimo”, dijo sobre sus jugadores y el buen rendimiento que está ofreciendo en los últimos tiempos.

El preparador cadista es consciente de que en Vallecas se encontrará a un rival “con una propuesta continuista de Iraola (técnico local) que está dando un rendimiento brutal”, indicó en la rueda de prensa previa a la cita en la capital de España.

Destacó del Rayo que “tiene laterales muy elevados, bandas con amplitud y Trejo es el termómetro, el jugador que da pausa”. Un rival parecido al Girona. “Ojalá sepamos templar su atrevimiento”.

El Cádiz CF no pierde pero tampoco gana en fechas recientes. Cuatro igualadas consecutivas con el reto de dar un paso más. “A nivel de resultados, los empates so buenos si los transformas en victorias, si no quedan minimizados”, reconoció el míster.

A su juicio, “estamos bien para competir”. El objetivo no admite dudas. “La idea es intentar ganar para que desaparezca lo que nos ha pasado (esas cinco derrotas seguidas al principio) y tener la cabeza fresca.

El triunfo se escapó por poco en los últimos partidos. “Pudimos ganar ante Betis, el Girona y el Espanyol. La victoria sería fundamental para dar un golpe sobre la mesa”.

“Estamos compitiendo a un gran nivel y pensamos en buscar la victoria, los chicos se lo merecen porque están a un gran nivel”, recalcó Sergio González antes de responder a la pregunta de si el Cádiz CF tiene un problema con el gol.

“Tenemos que pensar que no”, afirmó para abordar la cuestión del gol. “Tenemos que generar siete u ocho ocasiones en Vallecas para poder meter gol. Crear situaciones es la obligación”.

“En Valladolid el fútbol nos dio una pero luego estamos pagando un precio caro, podíamos tener dos victorias más”, aseguró el inquilino del banquillo cadista.

En su opinión, para ganar “hay que jugar bien, si juegas bien estás más cerca de ganar. Luego los partidos van por un lado u otro”.

El deseo del técnico es claro. “Ojalá haya equilibrio entre las buenas sensaciones y la victoria. Queremos sumar puntos para tener una tranquilidad que sería genial para todos”.

Sergio fue preguntado por la excelente actuación de Brian Ocampo ante el Betis, pero no quiso detenerse en un futbolista en concreto. “Lo importante es la recuperación de todo el colectivo. Destacar a uno no sería acertado, se reivindicaron muchos jugadores, que aprietan a los están teniendo más minutos. El futbolista sabe cuándo está bien o no”.

El entrenador recalcó el buen tono del equipo. “Ahora estamos en un momento fuerte, estamos compitiendo, la pena es un resultado que nos falta. Estamos en ello. El equipo está en otros puntos distintos a lo que era al principio. Estamos para hacer un buen partido en cualquier campo”.

Está convencido de que ya ha pasado lo peor. "Tenemos que pensar que nuestra peor racha de la primera vuelta ya la hemos pasado. Tenemos que trabajar, entrenar y competir bien y que eso nos dé la fortaleza para estar metidos en los partidos. Lo que venga que sea para sumar", finalizó Sergio González.