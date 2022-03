Emery: "Nos han marcado en el último minuto pero el gol pudo llegar antes"

Balance de Unai Emery, entrenador del Villarreal. "En la Liga de 38 jornadas los principales objetivos son tener regularidad. La Champions nos da mucha alegría pero el peaje es la barrera de aguantar. El Villarreal es grande pero los equipos que tienen un punto más como Atlético. Barça o Madrid tienen esa capacidad. Los que son similar a nosotros nos da una exigencia grande. En 38 jornadas algunas veces la sacas y otras no. Hemos perdido en este campo y ha sido justamente. Tenemos que ser capaces de hacernos fuertes y romper esa barrera. No lo hicimos en Elche, Pamplona ni hoy. Sí en Champions pero en la Liga doméstica sabemos que el camino es otro".

Desmenuzando lo sucedido ante el Cádiz CF, dijo que "en el primer tiempo teniendo algo más de control, las perdidas han dado ocasiones para ellos". "Cuando llegábamos a tres cuartos no podíamos desbordar. Espino ha hecho un gran trabajo defensivo y no nos ha dejado entrar. En el segundo tiempo hicimos algunos cambios, ir con tres en la última línea. El empate no era suficiente, debíamos ir a ganar. Nos han marcado en el último minuto pero el gol pudo llegar antes. No hemos tenido ocasiones para marcar. Hay que levantarse".

Sin chispa. "Ellos son buenos jugadores y están en dinámica buena. Cada acción que juegan en los duelos han estado un punto más por encima nuestra. Trataremos de encontrar ser capaces de superar esa barrera que tenemos fuera de casa. En la Liga el Cádiz CF ha sido mejor que nosotros; nos empató allí y nos ganó aquí. Para ellos el empate era bueno y ganar era el premio gordo. Han competido muy bien".