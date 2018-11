Edu Ramos vuelve a casa

Edu Ramos será uno de los protagonistas el próximo domingo en Córdoba porque su presencia en el Nuevo Arcángel será el regreso a su pasado más reciente. El mediocentro, que también puede actuar como defensa central, ha pasado hoy por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha hablado de la salida del once tras entrar muy rápido en el mismo. "Me vino todo muy pronto, estaba contando con muchos minutos, pero se ha dado el caso de que ahora no tengo los minutos que a todo el mundo le gustaría. Lo que queda es seguir trabajando al cien por cien para que el míster sepa que puede contar conmigo".

El jugador cadista tiene claro que no debe variar su manera de plantear el trabajo. "Siempre he intentado dar el máximo de mí, aunque sea una posición en la que no estoy cómodo. Tengo que convencer al entrenador, trabajar al cien por cien y aprovechar la oportunidad. Cuando llegué -continuaba- es verdad que mis amigos me decían que había mucha competencia, ya que hay buenos jugadores que cuando han jugado lo han hecho bien. Es un aliciente para seguir trabajando”. También ha sufrido hasta adaptarse a la línea que marca Álvaro Cervera. "La idea que transmite el míster me cuesta porque soy un jugador de tener el balón. Al míster le gusta estar replegado con jugadores rápidos, que por ese sistema el Cádiz está funcionando en los últimos años. Eso no se negocia, hay que acoplarse y más yo que llevo poco tiempo aquí”.

Edu Ramos se alegra de la buena dinámica cogida por el equipo en las últimas semanas a pesar de la pérdida de protagonismo en las alineaciones. "Antes no se conseguían las victorias, la semana se hacía muy larga y ahora parece que el equipo ha arrancado. No estoy teniendo minutos, pero estoy contento por la racha del equipo, y espero que no pare y a seguir. Se veía la plantilla, el trabajo en cada entrenamiento y cuando se veía en la clasificación sabías que no era lógico. Hemos salido de ahí abajo pero como pierdas dos partidos te metes en el jaleo otra vez", agregando que "nunca hemos dejado de creer". "En el vestuario estábamos cabizbajos por no conseguir las victorias. Hay que estar siempre unidos y la recompensa se está viendo ahora".

La jornada venidera le brinda la ocasión de volver a un campo que conoce bien. "Vuelta a donde estuve muy contento durante dos años. Voy con muchas ganas y espero que gane el Cádiz. Mi familia y yo estábamos muy a gusto allí. Son situaciones que nunca pensaba que iba a vivir, pero son cosas del futbol". Y ha aprovechado para analizar lo que le sucede al Córdoba. "Juegan los jugadores, esté Sandoval o quien esté. Parecía que se iban a solventar los problemas, pero cada semana pasa algo y el runrún ese en el vestuario siempre te llega. Saldrán de ahí y les deseo lo mejor pero a partir del domingo”.