Dudas con el dispositivo sanitario del Cádiz CF

Lo sucedido en el encuentro entre el Cádiz CF y el Barcelona mantiene activa la cascada de opiniones y reflexiones sobre el dispositivo que tiene la entidad para sus encuentros en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). ¿Es suficiente? Una cuestión que abre el debate después del infarto sufrido por un espectador en la grada baja de Fondo Sur.

Sergio Salgado, el médico del 061 que acudió al feudo cadista una vez que fueron avsiados para atender al aficionado, ha elevado diversas reflexiones en su cuenta de Twitter, y en una de ellas señala directamente a la capacidad del Cádiz CF en su facultad de garantizar un dispositivo sanitario para un partido de fútbol que congrega, habitualmente, algo más de 15.000 ó 16.000 personas.

Salgado dice textualmente: "Y lo que me parece más grave: el Cádiz debe tener un dispositivo sanitario autosuficiente y que no dependa de que recursos externos vengan a sacarle las castañas del fuego. Solo con los recursos presentes en el estadio, ese paciente nunca hubiera salido adelante. Si hubiéramos estado ocupados atendiendo otro servicio, esa persona no hubiera estado hoy con su familia y estaríamos hablando de un drama. No es cuestión de darse golpes de pecho, es necesidad de poner los puntos sobre las íes y que salga a la luz la realidad de lo ocurrido".

El Cádiz CF cuenta con un acuerdo con Cruz Roja para sus compromisos como local. Un acuerdo que es habitual en otros equipos del fútbol profesional español (Primera y Segunda División A). Ese dispositivo tiene un carácter de atención primaria, lo que quiere decir que ante una situación de la gravedad de la vivida el sábado contra el Barcelona, su capacidad de actuación e intervención se ve más limitada.

Al margen de esos acuerdos con Cruz Roja, hay clubes de Primera que van más allá en materia de estructura sanitaria. Por ejemplo, durante la temporada pasada el 061 realizó la cobertura sanitaria de los partidos del Sevilla Fútbol Club. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 prestó asistencia sanitaria a las urgencias y las emergencias que se produjeron en los partidos de fútbol del club hispalense que se celebraron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante la campaña 2021-2022, tanto del primer como del segundo equipo, así como de las categorías inferiores. Los profesionales del 061, situados a pie de campo, atendieron a todos los aficionados que se desplazaron hasta estas instalaciones, así como a los futbolistas y el cuerpo técnico de la entidad sevillista.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias es experta en el diseño y organización e dispositivos sanitarios, con la finalidad de reducir los riesgos y planificar la respuesta de atención sanitaria de emergencia en eventos especiales que movilizan y concentran a un altísimo número de espectadores y asistentes.

Además, durante esa temporada docentes del 061 de Sevilla formaron en Soporte Vital Básico y manejo de desfibrilador a personal de administración, miembros del cuerpo técnico del club y personal de mantenimiento, con el objetivo principal de que, en caso necesario ante eventos cardíacos críticos y mientras llegan los equipos de emergencias sanitarias tengan los conocimientos y habilidades necesaria para iniciar la cadena de supervivencia.

La cuestión es que un club como el Cádiz CF, con un presupuesto de 52,5 millones de euros la pasada temporada, no disponga de un dispositivo sanitario autosuficiente para atender estas situaciones o que, como el Sevilla FC, lograra un acuerdo de características similares para que el 061 estuviera de forma permanente durante los partidos en el estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza). Otra cuestión que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 tenga las herramientas para poder desarrollar esa labor en los encuentros del equipo amarillo en la capital gaditana.