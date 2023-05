Diego Pablo Simeone: "Estoy contento por cómo hemos reaccionado cuando muchos dejaron de creer en nosotros"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, señaló al trabajo colectivo en defensa y el crecimiento ofensivo para explicar la clara victoria obtenida en el Wanda Metropolitano contra el Cádiz, un triunfo que permite a su equipo situarse segundo, por detrás del líder Barcelona y ahora por delante del Real Madrid.

La segunda plaza. "El objetivo es seguir mejorando. Firmamos un buen arranque y el parón no nos hizo bien, pero el equipo ha recuperado su identidad. Hay futbolistas que han recuperado la ilusión y están en un nivel extraordinario. Además, nos ha hecho mucho bien el crecimiento ofensivo y que defendemos colectivamente".

Futuro inmediato. "Ahora tenemos un par de días de descanso que nos vendrán muy bien y a seguir pensando de la misma manera. Hay que seguir creciendo como equipo en lo defensivo, mejorar desde lo individual. No podemos alejarnos de los que no trajo hasta donde estamos".

El valor del bloque. "Prefiero destacar el trabajo de todos, todos estamos mejorando en defensa y en ataque. Venimos de jugar hace tres días y decíamos que desde lo posicional podíamos atacar mejor al Cádiz, buscando la espalda, y a partir de ahí, correr, como Carrasco. Muy contento también con el partido de Lemar. Muy contento por cómo se ha reaccionado cuando muchos dejaron de creer en nosotros".

El penalti: "Parecía que no era, no sabemos cuándo es mano y cuándo no, pero era importante que nos lo pitaran después de tanto tiempo".