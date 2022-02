Darío Silva, empleado del Cádiz CF, asegura que Ledesma cometió penalti

Uno de esos muchos empleados que tiene el Cádiz CF repartidos por diferentes lugares ha hablado de la polémica suscitada con el arbitraje de Del Cerro Grande en el Mallorca-Cádiz CF. Se trata de Darío Silva, quien no tiene dudas de que el colegiado acertó en la señalización del penalti en la salida del portero Conan Ledesma.

En los micrófonos de Radio Marca, cuando surgió la cuestión de la acción del choque de Ledesma con Ángel, el scouting del Cádiz CF no tuvo dudas del acierto del árbitro. "Sí, fue penalti". "Hoy en día creo que sí porque también puede agarrar a uno más pequeño y le puede hacer daño, aunque no haya intención de hacerlo", apuntaba el ex futbolistas antes de agregar que "en el tiempo de nosotros, teníamos que cuidarnos de la rodilla, pero el fútbol va cambiando y esas cosas se van aprendiendo". "Son cosas que en el futuro a lo mejor nos toca a nosotros".

Resulta muy curiosa la opinión de Darío Silva, que va contra la entidad de la que recibe su salario y contra la mayoría de personas que entienden que el colegiado y el VAR se equivocaron en las dos penas máximas. El uruguayo se ha posicionado frente al sentir del cadismo empezando por el presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno, que ha sido uno de los más críticos con lo que sucedió en Mallorca.