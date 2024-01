Crisis del Cádiz CF: la destitución de Sergio González, pendiente del club

No hay nadie que no dé por hecho que Sergio González no se sentará en el banquillo del Cádiz CF el próximo partido de Liga (contra el Athletic de Bilbao). El crédito está más que agotado.

El entrenador tenía la última oportunidad de dar la vuelta a su delicada situación en el encuentro ante el Deportivo Alavés disputado el pasado viernes 19 de enero en la primera visita de la segunda vuelta. Una bola extra como él mismo dijo que tampoco le valió porque el Cádiz CF perdió 1-0 fruto de un penalti infantil de Iván Alejo en los albores de la segunda mitad. Con el marcador en contra, el equipo no fue capaz de dar un paso al frente como le viene sucediendo a lo largo del campeonato.

El propio técnico daba por hecho su despido en una rueda de prensa posterior al partido que se convirtió en una especie de adiós. "Todos saben cómo son las cosas en el fútbol", señaló sin rodeos antes de apuntar que "no ha podido ser".

"Le doy las gracias a los jugadores por este tiempo. Les he dado las gracias uno a uno porque este momento es complicado para todos. Puede ser una despedida". Así de claro se pronunció el míster. Él mejor que nadie sabe como funciona el complejo universo del balompié.

Con las cartas sobre la mesa, sólo queda que el club comunique de manera oficial la destitución de Sergio González. La entidad con sede en el Nuevo Mirandilla marca los tiempos y sólo queda saber si el cese asumido por el propio entrenador se produce el sábado, el domingo o en los primeros días de la nueva semana.

La expedición cadista regresa de Vitoria el sábado por la mañana. Una vez en territorio gaditano es cuando se pueden precipitar los acontecimientos.

El lastre que suponen las 17 jornadas consecutivas sin ganar y los tres capítulos consecutivos en zona de descenso obliga al club a buscar con urgencia una reacción con un nuevo técnico que podría ser Guille Abascal.

Minutos después de la derrota en Mendizorroza, Sergio González admitía la realidad de no dar con la tecla para que el equipo remonte el vuelo: "Le he dicho al presidente que los chicos están con nosotros, pero es una realidad que no nos está dando, no acabamos de encontrar el camino ni las soluciones".

La larga dinámica sin ganar se ha enquistado de tal forma que afecta a todos los que componen el vestuario. "No tengo duda de la voluntad de los jugadores, pero la precipitación y la sensación de debilidad se está manifestando mucho y nos impide demostrar el buen equipo que somos", declaró el catalán.

Una vez que Sergio González es consciente de su inminente salida, el siguiente paso se dispone a darlo el club en cualquier momento. Para ello debe encajar las piezas, es decir, acompasar la marcha del técnico saliente con llegada del entrante que tendrá por delante el complicado desafío de la permanencia en Primera División.