Coudet: "Será un partido diferente al que disputamos en Balaídos"

El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, ha pasado por la sala de prensa este viernes para hablar de la actualidad de su equipo y del partido contra el Cádiz CF, nada que ver con el de la primera vuelta por el cambio de entrenador en el banquillo de los amarillos.

"Será un partido difícil y diferente al que disputamos en Balaídos", al tiempo que le quita hierro a las protestas que planea la afición cadista por los arbitrajes. "Ya hemos jugado en escenarios con mucho público, que aprieta".

Respecto a la salida del todavía director deportiva del Celta, Felipe Miñambres, admitió sentirse sorprendido pero recordaba que "en el fútbol todo puede pasar porque un día estás y otro no". "Todavía no es oficial pero están al tanto. Le deseo lo mejor, me fue a buscar un año y medio antes de mi llegada para invitarme a trabajar aquí pero tenía otros compromisos y no pude aceptar. Es una persona que siempre se ha portado muy bien conmigo. Le deseo mejor en la nueva etapa que va a venir para él. Me sorprendió su salida pero esto es fútbol. Hoy estás y mañana no. El fútbol es dinámico, todo pasa de repente".

El cuanto al malestar del Cádiz CF con los árbitros y la presión que ejercerá la grada del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), dijo que "hemos jugado en lugares con mucho público que se hace sentir". "Nosotros tratamos de dedicarnos a lo futbolístico, a lo extra futbolístico nos adaptaremos".

"Hemos jugado en lugares con mucho público que se hace sentir, pero nosotros tratamos de dedicarnos a lo futbolístico"

Las diferencias del rival con la llegada de Sergio González. "Son partidos diferentes, con entrenadores diferentes. También tienen jugadores distintos. Cada partido es una historia diferente pero es un rival difícil. Cada entrenador tiene su idea y ha tenido la posibilidad de reforzarse con los jugadores que han tenido. No me gusta comparar ambos entrenadores".

Coudet se refirió al comportamiento de los jugadores de su plantilla que cuentan con una menor participación. "Tenemos un gran grupo, es lo que somos. No somos solo once jugadores porque necesitamos la participación total de todos. Cuando les ha tocado participar han estado a la altura, también a los que le toca participar menos", añadiendo que "al que le toca estar afuera está de la mejor manera porque sabe que hoy te puede tocar y mañana no, o al revés". "Lo importante es prepararte para cuando te toque estar porque no sabes qué cinco minutos pueden cambiar tu carrera".

El técnico del adversario del Cádiz CF profundizaba en la mejora de sus pupilos en la presente temporada. "El tiempo de trabajo, el ir conociéndonos más y sostener una idea cuando las cosas no salen. El estar convencido de que esa es la forma es lo que hemos hecho, trabajar de la misma manera que en el primer partido del torneo. Si estás convencido, a la larga los resultados van a venir", finalizaba.