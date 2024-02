Chris Ramos habla claro del Cádiz CF: "No hemos estado a la altura"

Muy afectado por lo sucedido, Chris Ramos atendió a los medios con un rostro de enorme tristeza con el que intentaba explicar lo sucedido en el choque del Cádiz CF contra el Betis (0-2).

"No hemos estado a la altura y era un partido muy importante para nosotros. No tengo palabras para explicar lo que ha sucedido y sé que estamos en un momento muy jodido del equipo. Son ya muchos partidos sin ganar. Pero no queda otra que seguir trabajando y pensar que podemos salir adelante. Con una victoria cambiaría todo".

El atacante del Cádiz CF trataba de medir sus palabras en un momento complicado. "En caliente, no sé qué decirte pero es una realidad que no podemos encajar tan pronto el primero y el segundo. Nos duele a todos lo que está pasando y es un momento muy complicado. Es difícil decirle a la gente que apoye con lo que está pasando. Hay que seguir trabajando, luchando y peleando".