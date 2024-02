Juanmi: "Quedan muchos partidos y tenemos que sacar esto adelante"

A Juanmi Jiménez le tocó dar la cara al acabar el encuentro ante los micrófonos de DAZN, donde habló de la realidad de sus pocos días como futbolista del Cádiz CF y de lo que había acontecido en la dura derrota ante el Real Betis (0-2).

Malestar final de lo aficionados. "Creo que es normal porque la gente lo que quiere es vernos ganar. El de hoy era un partido importante y delante de la afición no nos hemos podido quedar con los puntos, que era el gran objetivo. Quedan muchos partidos y tenemos que pensar en sacar esto adelante".

Reencuentro con su ex equipo. Las impresiones. "Ya dije que era un partido muy especial porque estuve cuatro años allí. Tengo dos hijos sevillanos, pero me debo al Cádiz y lo voy a dar todo por alcanzar el objetivo que queremos. Aquí hay un buen equipo, un buen grupo y el tema es que los resultados no se dan".