Hugo Duro: "El Choco quería darme y se ha metido con mi madre"

El delantero del Valencia Hugo Duro fue el encargado de hablar tras el partido ante el Cádiz CF en los micrófonos de DAZN y lo hizo con una increíble sinceridad. Desveló los motivos del lío final y se mostró crítico con los compañeros.

"El Choco en una jugada ha venido a darme, que ya lo hizo en la ida, y luego se ha metido con mi madre y no me gusta eso. Le he dicho que está muy feo y espero que no lo haga más. No he hecho nada. Ha decidido venir a por mí e insultar a mi madre que creo que no está bien", dijo el pique final.

Análisis de la derrota. "No es excusa. El Cádiz ha sido mucho mejor que nosotros y lo de siempre: desconexiones que nos cuestan los puntos y parece que no aprendemos. Nos jugábamos una puta final hoy y un saque de banda, el comienzo de la segunda parte... para mí son errores que no tienen que pasar y que o cortamos ya o nos vamos a la mierda".

"Las dinámicas para mí son un poco mentira, no te hacen ganar partidos, ya se ha visto hoy. El Cádiz creo que en casa llevaba bastante sin ganar y ellos si que han salido como en una final. Hay que cambiarlo, queda bastante y por suerte todavía seguimos fuera. El miércoles tenemos otra final con el Villarreal en casa y espero que por lo menos salgamos con las ganas que hay que salir".