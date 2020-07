Cuando ha acabado el choque de La Romareda la locura se ha concentrado en las instalaciones de El Rosal, desde donde se van produciendo las primeras reacciones al logro del Cádiz CF: el ascenso a Primera. Uno de los grandes protagonistas, Álvaro Cervera, expuso sus sentimientos e impresiones entre la euforia y la emoción.

"Hicimos el trabajo mucho antes y al final hoy hemos recogido el fruto. Hay equipos muy obligados y presionados; lo hemos visto con el Zaragoza y con nosotros mismos", explicaba el preparador.

Un Cervera que ya vivió el ascenso a Segunda A, en Alicante, y que repite nada menos que con el salto de categoría a la élite. "Creo que el Cádiz subió en Alicante y ha subido también en Cádiz porque hemos ganado muchos partidos en casa. Se han dado muchas victorias en casa".

La parte de mayor carga emocional del técnico ha llegado con las dedicatorias y los recuerdos. "Me acuerdo y se lo dedico a mi familia, a toda la gente que ha sufrido con nosotros. Parece que somos supermanes pero esto tiene una gran dificultad. Me acuerdo de todos ellos y de toda la afición, que ayer estuvo pero hoy no ha podido ser. Ya tendremos tiempo para celebrarlo".

Para acabar, Cervera sabe que su nombre queda grabada con letras de oro en la historia de la entidad. "La historia está por hacer, esto es Cádiz y aquí hay que mamar", finalizaba un eufórico entrenador mientras recibía abrazos de sus ayudantes en el cuerpo técnico y de los futbolistas.