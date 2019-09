Cervera: "El equipo sacó una nota alta"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, compareció en rueda de prensa al término del encuentro celebrado este domingo en el Estadios de los Juegos Mediterráneos y que finalizó con victoria para su equipo por 1 a 2.

El técnico cadista reconoció que "era un partido complicado en casa del líder, donde no había perdido. Es un buen equipo que ha jugado bien, pero nosotros hemos hecho un partido fenomenal".

Repasó el encuentro y destacó que "en la primera mitad estuvimos muy bien. Cuando ellos estaban mejor hemos marcado en una contra y a partir de ahí hemos controlado el partido hasta que ha llegado la jugada famosa, que es error nuestro".

Prosiguió Cervera sobre el desarrollo del encuentro: "se produce penalti y expulsión, pero en una jugada aislada con acierto de Nano y el Pacha hemos hecho gol".

Le preguntaron por la acción que significó su expulsión del banquillo. Fue claro al manifestar que "yo me equivoco. Me levanto poco porque me conozco y cuando ha llegado la jugada famosa le he dicho algo al entrenador contrario.

Por otro lado, valoró que el equipo se marcha de Almería líder: "Es una anécdota. Lo que no lo es es el partido que hemos hecho y donde lo hemos hecho. La nota al equipo es alta".