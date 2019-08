El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, afirmó tras la victoria sobre el Málaga que "tenemos cosas que mejorar, pero hay también cosas muy buenas”.

Manifestó que que "a nuestro estilo hemos estado bien cierto tiempo. Hemos hecho cinco ocasiones de gol y ellos a nosotros ninguna, estoy contento por eso. Hay que buscar un equilibrio. Nos quedamos con uno menos y nos dedicamos a defender, ahí ya no hubo partido".

Fue claro al manifestar que "hay buena actitud, solidaridad, colocación, pero tenemos algunos problemas como no robarla a veces. No conseguimos solucionarlo. En líneas generales, estamos más o menos". Añadió que "son problemas que hemos tenido de otros años y no nos han causado graves consecuencias. El equipo sigue siendo fiable. Se soluciona de muchas maneras, pero solucionarlo sin que aparezca otro problema es difícil".

Por otro lado, destacó que "me gusta jugar con extremos. Creo que el problema en el fútbol casi siempre viene por los extremos, me gustan extremos rápidos. Una plantilla debe ser de dos jugadores por puesto competitivos. En eso nos faltan algunos jugadores en ese aspecto. Al final vendrán, imagino".

Al ser cuestionado por las ausencias, manifestó que "Perea está lesionado, Sergio Sánchez creo que hay otros jugadores con más ritmo que él y a Romera el club ha comunicado que la prioridad es que salga. Kecojevic también está entre ellos".