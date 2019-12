El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios de comunicación al finalizar el encuentro ante el Fuenlabrada para analizar lo que ha dado de sí el choque. "En el partido no ha pasado nada, en una que nos hemos equivocado han hecho un centro y nos han marcado".

Un partido con pocas ocasiones. "Salvo la expulsión del jugador, no ha pasado nada. No voy a hablar del árbitro porque lo conozco de hace tiempo. Partido disputado, muchas segundas jugadas y cuando nos quedamos con diez lo pasamos mal. Tuvimos que correr el doble, nos costaba llegar a portería, pero tampoco pasamos grandes apuros". El Cádiz perdió en Fuenlabrada.

La expulsión se ha notado. "El Cádiz tenía a diez jugadores, tienes que pensar primero que no te hagan daño. En eso ha muerto el partido. En un error que hemos cometido nos han marcado. No hemos llegado, tampoco nos han llegado mucho. Era un partido que teníamos diseñado en el descanso, pero fallamos en el momento del gol. José Mari tiene un esguince en una articulación del hombro y lo tiene inmovilizado. El equipo ha acusado la expulsión, como cualquier otro equipo".

Pocas conclusiones. "Este tipo de partidos no me dice nada, paso página y listo. Donde hay una falta cada segundo y medio, tarjetas, discusiones. Estos partidos no me dicen nada. Lo olvido, sé que hemos perdido la opción de puntuar, pero no es sacar conclusiones positivas ni negativas", finalizó Cervera.