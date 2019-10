A la espera de recibir al Sporting de Gijón, Álvaro Cervera ha atendido a los medios para exponer sus impresiones sobre lo que espera del encuentro y del rival. Todo ello con el amargo sabor que dejó la derrota del Carlos Belmonte.

"Lo sucedido el otro día para mí y por los datos que tengo es el partido donde más llegamos a la portería contraria y en el que el rival menos nos llega. Es doloroso, pero no pensamos en ascender con 15 puntos de ventajas sobre el segundo". Llegado a este punto el técnico cadista está convencido que "la clasificación se va a ajustar; eso seguro". "Pasó, hay que poner las bases para que no pase más y ahora a enfrentarnos ante un rival que lleva dos victorias seguidas y llega en un momento espectacular".

Precisamente hacia el conjunto asturiano fueron sus siguientes reflexiones. "Tiene una plantilla espectacular porque ha hecho fichajes espectaculares y se han gastado dinero en jugadores. Han empezado regular pero ganó en Elche y en Zaragoza. Tienen a Aitor, Cerro, Manu García, el delantero que está entre los tres mejores de la categoría... es una plantilla espectacular", reincidía. Entre esas virtudes se detuvo en el ex cadista Aitor García. "Es muy buen futbolista. De calidad está entre los mejores de Segunda. Su problema aquí fue Alvarito, que es un extremo puro. Es un jugador que tenemos que vigilar. El chaval es excepcional, pero tenía que salir porque tenía que jugar".

Para acabar, Cervera espera mucha disputa en cada acción entre cadistas y sportinguistas y descarta que ellos muestren un talante de conformismo. "No creo que firmen un punto. No creo que el Sporting sea un equipo de balón, aunque tiene jugadores determinantes. Pero si les dejas la contra van a ser muy peligrosos. Me gustaría el viernes ver al equipo como estuvo el otro día. Y el resultado ya se verá. El partido fue como nosotros quisimos. El equipo no tiene que cambiar mucho con respecto al otro día", recalcaba el preparador del conjunto gaditano.