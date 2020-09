El Cádiz CF prepara el partido contra el Sevilla con el grueso de la plantilla en disposición de aportar su grano de arena en el encuentro de la tercera jornada de Liga si no surgen contratiempos durante los próximos días.

De los jugadores que tienen asignado un dorsal, no está clara su participación en el duelo andaluz en tres casos. Jon Ander Garrido se entrena con normalidad desde hace diez días, pero los seis meses anteriores de inactividad competitiva tras una lesión de rodilla (el pasado mes de febrero en el duelo ante el Sporting de Gijón) le obligan a pasar por un periodo de trabajo para tomar el ritmo adecuado.

Se desconoce cuándo podrá entrar Garrido en una convocatoria. Podría ser ante el Sevilla o quizás más adelante.

Otra incógnita es cuándo estará disponible Jeremías Conan Ledesma. El portero está inmerso en una fase de adaptación y cuando los técnicos lo vean preparado llegará el momento de su estreno oficial como cadista.

La duda que emerge esta semana es el estado físico de Juan Cala. El zaguero arrancó la temporada con unas molestias en un tobillo que no le impidieron ser titular en las dos jornadas iniciales, aunque no pudo jugar la segunda parte del choque contra el Huesca porque los dolores fueron a más.

El defensa no saltó al césped del campo principal de El Rosal en el entrenamiento desarrollado el miércoles de 23 de septiembre. En principio se trató de una medida de prudencia. Depende de cómo evolucione durante los días previas al encuentro estará o no a tope para poder forma parte del once inicial. De hecho, el jueves podría entrenarse con sus compañeros.

Si Cala no llega a tiempo, el Cádiz CF sólo tendría dos centrales puros para encarar el partido: Fali y Marcos Mauro. En ese caso, el cuerpo técnico podría tirar del canterano Saturday (ya estuvo en Huesca como suplente) o recurrir a Rhyner o Sergio González, que aún tienen dorsal pese a que no entran en los planes del club para el desarrollo de la temporada.

Jens Jonsson sí trabajo con normalidad en la sesión del miércoles. El danés se quedó en el vestuario tras el descanso del duelo disputado en El Alcoraz por una herida en una pierna de la que ya se ha recuperado.