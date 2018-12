El valor del coraje, la garra y la raza

Pese a la contundente victoria conseguida, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció las dificultades ante un adversario de la talla del Deportivo.

“No hemos jugado como hemos querido porque es verdad que no nos importa que el equipo contrario tenga la pelota pero no estando nosotros tan atrás. Cuando juegas tan atrás robas pero no sales, te cuesta, más aún cuando no tenemos recambio en las bandas. Salvi está lesionado… A nosotros nos saca el equipo la gente de banda”.

Sin embargo, sus jugadores se crecieron por virtudes que Álvaro Cervera destaca. “Tenemos coraje, garra, raza, llámalo como sea, y a veces esas cosas en el fútbol se imponen. Al final llegamos vivos y si el rival tiene que arriesgar puede pasar lo que ha pasado. Ellos han jugado bien a los suyo, nosotros no, pero tenemos eso que nos hace competitivos y peligrosos”.

El empaque del cuadro gallego invita a la reflexión del técnico. “Se habla del ascenso, de Primera, y cuando vienen estos equipos nos topamos con la realidad, equipos que hacen lo que quieren y llegan a la zona de arriba sin muchos problemas. Un equipo que había perdido un partido hasta llegar aquí. Podríamos jugar a otra cosa, sería más vistoso, pero no nos daría para ganar estos partidos. Hemos ganado pero lo normal no es que se decante así”.

Analizando lo sucedido sobre el césped, en concreto la diferencia entre el primer tiempo y el segundo, explicó que “en la primera parte hemos defendido muy atrás, pero en la segunda hemos cambiado con Álex por el centro y por fuera hemos tenido el desgaste con jugadores que corren 10 ó 12 kilómetros”.

Lógicamente, Cervera admite el mérito de dejar al Dépor, el más goleador de la categoría, sin marcar. “Ha sido así por las dos o tres paradas que ha hecho Cifuentes. Valoro más que eso que sólo habían perdido una vez, estaban enrachados, y que sigo pensando que somos de una forma de jugar, y esto bien jugado, como hacemos nosotros, puede hacer mucho daño y lo ha hecho”.

La goleada no le lleva a lanzar campanas al vuelo. Faltaría más. “No pienso más allá de la alegría de ver a la gente disfrutar, a veces no tanto, pero desde hace mucho me quedo con la gente disfrutando. Pero cuando veo a estos equipos delante, a estos jugadores, veo que es muy difícil. Tenemos carencias de cosas que en momentos clave nos van a hacer falta”.

Dentro del buen hacer de todo el bloque, mención aparte a los extremos. “Para nosotros son vitales”, apunta. De ahí que considere “imprescindible” que vengan en el mercado de invierno, “si pueden ser dos, mejor”.

En cuanto a la labor defensiva, recuerda que “aquí defendemos todos, y cuando se hace así lo normal es que los centrales sufran menos. A Kecojevic lo ves entrenar y jugar y son jugadores completamente distintos. No atacamos con todo el equipo, al contrario que el Dépor, son formas diferentes”.

Por último valora el año 2018 como los dos anteriores. “Terminamos igual. Hemos acabado muy bien antes de Navidad, nos ha costado más porque hubo un momento muy crítico, pero muy contento con equipo y afición”.

Natxo González "Hemos hecho todo lo que debíamos, pero ellos han estado fuertes"

El máximo responsable de la plantilla deportivista no estaba tan molesto como se podía pensar al final del encuentro por la dura derrota encajada. En sus primeras manifestaciones al concluir el choque, afirmó que "ellos han sido muy eficaces y nosotros no; es la realidad de lo que ha pasado". "Se pusieron rápido por delante y eso es lo peor que te puede suceder ante un rival como este y en su campo. Este equipo es muy fuerte", apostilló.

Natxo González analizaba lo sucedido tratando de sacar las conclusiones más favorables. "Tengo la sensación de que hemos hecho todo lo que debíamos pero ellos han estado fuertes, muy sólidos en el campo. Hemos ido de un lado a otro pero realmente al final nos ha faltado hacer las cosas en el área, donde es verdad que ellos han sido mejores".

Puesto a buscar errores de sus jugadores, el técnico del Dépor recordó la acción del 1-0. "El primer gol se produce con un pase atrás que, de alguna forma, tenemos prohibido. Sabíamos que si pasaba eso tendríamos problemas, como ha sido el caso", agregando que "las áreas han decidido y a pesar de la derrota me voy con la sensación de haber hecho muchas cosas bien". /F. J. Díaz