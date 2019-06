La inesperada y absurda derrota sufrida frente al Extremadura el martes de esta semana en el Ramón de Carranza propició una notable reducción de las posibilidades del Cádiz para clasificarse para la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Si los amarillos afrontaron la 41ª jornada del calendario dependiendo de sí mismos y con nada menos que un 58,16% de las combinaciones posibles a su favor, los números han variado bastante cuando solo resta una entrega del calendario por delante, la programada para esta noche.

En tres campos diferentes se decidirá el nombre del cuarto protagonista de las eliminatorias para subir, por lo cual la cantidad de casos que se podrían dar es 27. De ellos, 17 (62,96%) benefician al Deportivo coruñés, 8 (29,62%) son los que aún mantienen con vida a los pupilos de Álvaro Cervera y los otros 2 (7,40%) aparecen como la tabla de salvación a la que se sigue agarrando el Oviedo por si acaso. Por lo tanto, el equipo cadista vio reducidas sus opciones casi un 30% en un martes para olvidar pero que probablemente jamás se podrá borrar de la memoria a no ser que hoy salte la sorpresa en Riazor.

Las cosas están claras para el Cádiz. Necesita ganar y que no lo hagan los gallegos o empatar siempre que el Dépor pierda en casa con el Córdoba y el Oviedo no se imponga al Osasuna en Pamplona. Los asturianos lo tienen aún más crudo. Les hace falta vencer, que el Dépor caiga y que el Cádiz no venza.