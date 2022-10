El Cádiz CF está organizando el tour del estadio

El antepalco del estadio Nuevo Mirandilla acogió, en la mañana del lunes 10 e octubre, un nuevo encuentro del vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, y el gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia, José Mata, con un colectivo representativo de la ciudad. En este caso, fue Horeca, junto a algunos de sus asociados, los que participaron en el evento.

Durante el acto, los asistentes tuvieron la oportunidad de departir, conversar y preguntar a los dos dirigentes cadistas, que se sometieron a todo tipo de cuestiones y se mostraron receptivos, como viene siendo habitual, a incorporar algunas de las reflexiones planteadas.

En este sentido, José Mata explicó que "estamos elaborando el tour del estadio, recuperando trofeos y la historia del Cádiz. Todas las peticiones que llegan las vamos atendiendo, y podemos establecer un acuerdo entre el Cádiz y Horeca para poner en conjunto estas posibilidades".

Asimismo, en el plano deportivo, el adjunto a la presidencia recordó que "estamos en una situación muy distinta a la que teníamos hace menos de un mes, la victoria en Valladolid ha servido para que el equipo recobre el ánimo y la calidad que tiene. La plantilla tiene calidad. Ayer (el encuentro contra el Espanyol) salimos con sabor agridulce porque tuvimos ocasión de haber ganado el partido, pero contentos y satisfechos también por el empuje de la afición y la calidad que han demostrado los jugadores".

Al hilo, el vicepresidente añadió que "esta plantilla ya ha demostrado que lo puede hacer, lo que necesita es que todos sumemos y que el estadio se convierta en un fortín".

En cuanto a la salud del cadismo en la provincia, Contreras afirmó que "el club está haciendo un trabajo muy importante de integración de la provincia. Los números reflejan que el cadismo se está imponiendo en la provincia de manera clara, pero de una forma alegre. La provincia tiene mucho que ofrecer y esa visión global que se tiene de Cádiz es esencial. Desde la llegada de Manuel Vizcaíno al club se ha intensificado de una manera absoluta que el cadismo forme parte del día a día de la provincia. Hay muchos mitos históricos que van desapareciendo y que no corresponden a la realidad, el Cádiz es de la provincia y de todos los gaditanos".

Preguntado por promociones de entradas a precios reducidos para los no abonados, el vicepresidente cadista comentó que "el aforo del estadio es de 20.500 plazas, tenemos 17.000 abonados y 2.000 entradas dedicadas a acuerdos comerciales, patrocinios de LaLiga, afición visitante, protocolo..., por lo que lo único que hay de disponibilidad son 1.500 entradas por partido. El año pasado hubo una media de 2.000 a 6.000 abonados que por el motivo que fuera no podían venir a los partidos. Las limitaciones son evidentes, el estadio no da para atender el cadismo real que hay en la provincia y es una realidad en la que estamos intentando trabajar incrementando las plazas y la capacidad del estadio".

José Mata tomó la palabra a continuación para reconocer que "este año estamos notando que está viniendo más gente y creo que las medidas que hemos implementado están funcionando. Ayer hubo una excelente entrada. Estamos notando la afluencia de público. Estamos buscando fórmulas con el Ayuntamiento para incrementar las plazas del estadio. Seguiremos en esa línea de que sea nuestra afición la que predomine en el estadio".