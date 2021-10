El Cádiz CF no olvida a Álex Fernández

Lo de Álex Fernández parece, en ocasiones, una herida que sangra según el lugar en el que se toque. El centrocampista acaba contrato el próximo 30 de junio, lo que quiere decir que puede cerrar su marcha a otro club a partir del 1 de enero para jugar en el mismo desde el 1 de julio de 2022. La situación es que el Cádiz CF tiene en su objetivo que el jugador sume más temporadas de amarillo pero dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere.

Desde el ascenso a Primera, a Álex le está tocando un papel más complejo dentro de la plantilla en cuanto a protagonismo. El subidón de nivel de la máxima categoría y la exigencia de Cervera, cambios de posición incluidos, también pasan factura al jugador formado en la cantera del Real Madrid. Pero a pesar de todo eso, Álex es un futbolista con muy buenas condiciones, con un cartel que gusta a muchos entrenadores y que en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) ha demostrado estos años que su fichaje fue un acierto.

Mucho se habla del punto en el que se encuentra el caso del Cádiz CF con el madrileño y su representante, el ex futbolista del Atlético de Madrid Juanma López, pero realmente sólo las partes implicadas -la entidad y el jugador junto a su entorno- saben en qué momento está la renovación, si es que ahora hay algo en firme o todo queda en palabras.

Que un jugador que es y está llamado a ser muy importante para el Cádiz CF pueda acabar su etapa al final de campaña es una realidad que no sólo puede suceder en el club gaditano, ya que es habitual. Otra cuestión es que esa marcha sea sin dejar euros a cambio cuando su cartel invita a optar por ese camino puestos a verle con otra camiseta. Mientras no se produzca una ampliación de contrato, no caerá un billete en la caja fuerte por un posible traspaso.

Analizando el caso por ese lado, por el supuesto interés de otros conjuntos, el ruido ha sido en los últimos años mayor que la cantidad de agua que finalmente ha caído; es decir, no han sido tantas ni tan potentes las llamadas que ha recibido por este jugador la entidad que preside Manuel Vizcaíno. Esto no quita que hayan sido reales porque Álex lo vale. Pero de ahí a que se tradujeran en hechos, parece que no.

La cuestión es que pasan los días, las semanas y los meses y el 30 de junio de 2022 es clave como fecha del final del vínculo de Álex con el Cádiz CF. Esa fecha trae de la mano que desde el 1 de enero el centrocampista puede atender las opciones que baraje para el curso venidero de cara a cambiar de destino.

Hay debate sobre la postura de una y otra parte. ¿Hay interés de verdad del club en renovar al futbolista? ¿Está convencido de ello Cervera como pieza clave que es el técnico en la configuración del equipo cada temporada? Y también, ¿quiere Álex seguir de amarillo en la capital gaditana? ¿Es la cuestión económica un obstáculo insalvable?

Hasta la espera de noticias, si es que se producen, Álex tiene la 'fecha de caducidad' muy cerca y en todo este escenario los demás equipos observan atentos. El Betis lo ha hecho en varias ocasiones y ahora sigue a la expectativa por lo que pudiera pasar. La verdiblanca puede ser una opción real o una posibilidad más lejana. Depende del nivel de presión que se le meta al asunto de la renovación.