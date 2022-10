El Cádiz CF fichará a un lateral derecho: la fecha de su llegada

El Cádiz CF se quedó con un solo lateral derecho en su plantilla apto para jugar después de la grave lesión que Joseba Zaldua sufrió en el partido contra el Betis de la undécima jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado 15 de octubre.

El vasco llegó a la entidad cadista el pasado verano (firmó hasta 2025) y estará seis meses de baja. No tendrá fácil volver a jugar esta temporada después un largo periodo de inactividad. Su lesión en la rodilla derecha le obliga a pasar por el quirófano.

El ex de la Real Sociedad había participado en todos los partidos del conjunto amarillo (siete como titular) hasta que tuvo que parar.

En el club han evaluado la situación y ven la necesidad de fichar a un futbolista de esa misma demarcación ante la larga ausencia de Zaldua, que en los próximos mese estará centrado en la ardua labor de recuperación de la rodilla maltrecha.

Iza Carcelén es el único lateral derecho puro que queda disponible en el plantel con parte de la primera vuelta aún pendiente y toda la segunda por delante, además de la Copa del Rey. Demasiados compromisos para un solo futbolista, expuesto a una lesión o una sanción. De hecho, el portuense se perderá el choque contra el Atlético de Madrid del 12º capítulo (próximo sábado 29) porque recibirá un castigo federativo tras ser expulsado en el reciente duelo ante el Rayo Vallecano.

Esta semana habrá una reunión entre el director deportivo, Jorge Cordero, y el entrenador, Sergio González, para abordar el asunto más en profundidad. Se pondrán nombres encima de la mesa y se valorarán las distintas opciones.

Pero la llegada de un lateral derecho no será inmediata salvo sorpresa. Hay una ficha libre en la plantilla, pero en el club no quieren precipitarse dado que queda poco tiempo para el parón por el Mundial (cuatro partidos desde la lesión de Zaldua hasta la interrupción del torneo). La Liga se detendrá el próximo 10 de noviembre y no volverá hasta el fin de semana del 31 de diciembre - 1 de enero.

El mercado está muy restringido ahora mismo en esta fase del curso en la que sólo está permitido el fichaje de futbolistas que estén libres. En el Cádiz CF prefieren disponer de un mayor margen de elección.

Todo apunta a que será en el mercado de invierno, el próximo mes de enero, cuando se produzca el aterrizaje de un jugador que apuntale el lado derecho de la defensa. En la dirección deportiva manejan una serie de opciones y es lógico pensar que trabajen de manera discreta para conocer la situación exacta de jugadores que reúnan el perfil que consideren adecuado, siempre con las limitaciones propias del mercado invernal, cuando suelen moverse futbolistas con pocos minutos en sus equipos o que estén libres.

El lateral derecho que llegue no podrá ser extracomunitario porque las tres plazas ya están ocupadas por Arzamendia, Tomás Alarcón y Brian Ocampo. Sólo la salida en enero de uno de ellos podría abrir la puerta a esa opción.