El Cádiz CF felicita al campeón de la Copa del Rey y la respuesta de los aficionados

El fin de semana futbolístico estaba marcado por la disputa de la final de la Copa del Rey que propició la interrupción de la Liga. El Cádiz CF no jugó el primer fin de semana de mayo en el que el Real Madrid y el Osasuna lucharon en Sevilla por el título copero.

El conjunto blanco cumplió el papel de favorito y se llevó la victoria con un resultado apretado: 2-1 Rodrygo anotó el 1-0 nada más arrancar el encuentro, Lucas Torró empató en los compases iniciales de la segunda mitad y de nuevo Rodrygo firmó el tanto que inclinó la balanza hacia el equipo entrenado por Carlo Ancelotti.

El Cádiz CF tuvo una participación muy corta en la Copa esta temporada. Fue eliminado en su primera aparición al perder 3-2 en el terreno del Real Unión de Irún el pasado 13 de noviembre.

La entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla se mostró caballerosa y tras la final disputada en el estadio de la Cartuja lanzó dos mensajes en sus redes sociales: uno de felicitación al Real Madrid por el triunfo y otro de reconocimiento al Osasuna por su buen desempeño. El Cádiz CF, como corresponde, se mostró educado, respetuoso y deportivo.

"Desde el Cádiz CF damos la enhorabuena al Real Madrid por alzarse con esta edición de la Copa del Rey", indicaron desde el club gaditano. El subcampeón también recibió bonitas palabras desde la institución cadista: "Nuestro reconocimiento a Osasuna y su afición por la final de la Copa del Rey vivida y disputada".

🏆👏 ¡Desde el #CádizCF damos la enhorabuena al @realmadrid por alzarse con esta edición de la #CopaDelRey! pic.twitter.com/pNZ3Zm19M0 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 6, 2023

El mensaje de felicitación que el club dedicó al Real Madrid por la victoria fue contestado por más de cien aficionados, la mayoría críticos tanto de seguidores merengues como amarillos. Muchos no entendieron el gesto de deportividad del Cádiz CF, que es lo que debe imperar por encima de todo. No dejan de ser opiniones, la mayoría bajo el anonimato en twitter, que no representan al grueso de los aficionados.