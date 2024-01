El Cádiz CF encara los últimos días del mercado de invierno: los fichajes pendientes

El Cádiz CF apura los últimos días del mercado de invierno con mucha tarea por delante. Una vez que ha llegado el nuevo entrenador, Mauricio Pellegrino, el siguiente paso es hacer los retoques necesarios para tratar de fortalecer la plantilla de cara a los 16 partidos que restan en los que el equipo amarillo se jugará la permanencia en Primera División.

El nuevo técnico ve necesario realizar incorporaciones. Hay poco tiempo para definir entradas y salidas y en estos días días todo debe quedar definido. La entidad cadista dispone a las 23:59 horas del jueves 1 de febrero para hacer fichajes. LaLiga ha ampliado el plazo del 31 de enero al 1 de febrero, cuando expira el periodo de inscripciones en el resto de los torneos importantes de Europa.

El club no tiene otro remedio que acelerar si quiere hacer modificaciones en su plantel. Son varios los frentes abiertos. Por un lado, la intención es apuntalar el eje de la defensa con uno o dos jugadores en el mejor de los casos tras la lesión de Luis Hernández y el hecho de que Momo Mbaye y Jorge Meré cuentan poco. Uno de los dos podría salir.

El centro del campo también presentará a priori al menos una novedad tras la lesión de larga duración de Fede San Emeterio. El Cádiz CF ha tenido contactos con Campaña (sin equipo) pero nada más se sabe. El nombre de Keidi Baré (Espanyol) también está sobre la mea entre otras opciones.

Para la delantera, con la baja de Roger Martí como mínimo hasta abril (fue operado de una fractura de peroné), la lógica apunta al aterrizaje de un ariete. El nombre de Juanmi no para de sonar desde hace varias semanas pero la operación no termina de sustanciarse.

El atacante, cedido por el Betis al Al-Riyadh (Liga saudí), se encuentra en Sevilla a la espera de conocer su nuevo destino una vez que todo parece indicar que no continuará en el equipo del que formó parte en la primera parte de la temporada.

El problema no es tanto la autorización del Gobierno saudí para romper la cesión de Juanmi sino la la actitud un tanto remolona del Betis para cerrar el pase del ariete al conjunto amarillo que aún no está firmado, por lo que no se puede dar por hecho. A estas alturas, puede suceder cualquier cosa.