Cádiz CF - Athletic: el codazo de Fali a Nico Williams que tanto está danto que hablar

El Cádiz CF plantó cara al Athletic de Bilbao en el estreno de Mauricio Pellegrino en el banquillo aunque no pudo lograr la victoria que tanto necesita en su constante pelea por la permanencia en la máxima categoría. El duelo de la 22ª jornada se resolvió con empate sin goles.

El conjunto amarillo se hizo fuerte en casa en el envite ante uno de los rivales más fuertes del campeonato. Le faltó el gol para culminar una buena primera mitad y en la segunda contuvo con solvencia las acometidas del cuadro vasco.

El Athletic se volvió más peligroso cuando Nico Williams saltó al césped durante la segunda parte. El joven extremo protagonizó algunas internadas que llevaron la inquietud al área cadista.

De hecho, la jugada polémica del encuentro se produjo cuando Fali propinó un codazo al menor de los Williams que pasó inadvertido en el estadio (no había balón en esa acción) y para el árbitro, aunque se vio por televisión durante la retransmisión de Dazn, que además circuló la imagen por las redes sociales.

Fali se empleó con contundencia y una vez finalizado el partido, Ernesto Valverde fue preguntado por la acción. El entrenador del Athletic, algo incómodo con la pregunta, se mostró sorprendido por la jugada en sí y por la no intervención para señalarla.

Así se pronunció el técnico de la escuadra vizcaína, quien no le gusta hablar de situaciones polémicas: "Fue una jugada absurda porque Nico ya no tenía el balón. La verdad es que no sé por qué el jugador le da un codazo. Si el balón está en juego y a uno le dan un codazo dentro del área... No sé por qué no se señaló". Se refería quizás al papel desempeñado desde el VAR.

La acción entre Fali y Nico Williams en el área del Cádiz#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/04qxMdvcSE — DAZN España (@DAZN_ES) January 28, 2024

El codazo de Fali a Nico Williams se convirtió en unas tendencias en X (antes twitter) durante la tarde noche del domingo y la mañana del lunes.