El Cádiz CF busca entrenador: los descartados y el principal candidato ya trabajó en el club

Los acontecimientos se precipitaron en el Cádiz CF tras la derrota en el terreno del Deportivo Alavés. El conjunto perdió 1-0 en Mendizorroza la noche del viernes 19 de enero y en torno a las dos de la tarde del sábado anunció la destitución de Sergio González.

La pésima dinámica de resultados derivó en una medida drástica por parte de la entidad cadista. Los responsables del club concedieron un amplio margen al hasta ahora técnico hasta que la situación se volvió insostenible con esas 17 jornadas consecutivas sin una victoria.

El cese del entrenador produce un vacío momentáneo en el banquillo mientras en el club están manos a la obra para buscar una solución que no tardará en concretarse. Puede haber fumata blanca durante el fin de semana o el lunes a más tardar para empezar a preparar el partido contra el Athletic de Bilbao que se disputa el domingo 28 en el estadio Nuevo Mirandilla (22ª jornada de Liga).

El Cádiz CF lo intentó sin éxito con Diego Martínez y no llegó a presentar oferta a Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Ninguno de los dos (salvo un giro radical en las próximas horas) se hará cargo del cuadro gaditano.

Son varias las opciones que están abiertas y la que cobra más fuerza ahora mismo es la de Guille Abascal, actual técnico del Spartak de Moscú, del que forma parte Theo Bongonda desde el pasado verano.

Abascal ya sabe lo que es trabajar para el Cádiz CF. Lo hizo hace algunos años durante seis meses en la etapa de Óscar Arias como directo deportivo.

Abascal es un desconocido en España. En sus comienzos, dirigió al Sevilla juvenil y fue en Suiza, Italia y Grecia donde empezó a hacerse un nombre hasta recalar al conjunto moscovita en junio de 2022.

No es fácil hacerse con un técnico con contrato en vigor porque el inquilino del banquillo del Spartak tiene vínculo con su actual club hasta el 30 de junio de 2025. La ruptura de la relación contractual pasa por una cláusula de rescisión que complica la operación. Las condiciones que ponga el club ruso pueden facilitar o dificultar el aterrizaje del sevillano en el Cádiz CF. La voluntad de Abascal también puede ayudar. Se trata de un asunto que afecta a tres partes y no hay muchos días de margen. Si no hay un acuerdo rápido, la entidad cadista optaría por otra solución.