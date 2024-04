El cadismo se mofa de antiguas críticas madridistas al juego del Cádiz CF tras el pase del Real Madrid a semifinales de Champions

Así es el fútbol de subjetivo, y quizá hasta de hipócrita. Los madridistas que dilapidaron a un club, el Cádiz, por su forma de defender y competir contra un equipo superior como el Real Madrid, hoy aprueban similares planteamientos futbolísticos. El pase del Real Madrid a semifinales de la Champions en el Etihad Stadium contra el Manchester City tuvo algo de milagroso, por la rotunda superioridad de la escuadra dirigida por Guardiola.

Los merengues se parapetaron casi con once dentro del área para aguantar el resultado durante casi todo el partido. Primero, en defensa del tempranero 0-1 conseguido en el 12 de la primera mitad. Después, para conservar la igualada que firmó De Bruyne en el 76. Y así hasta el final de la prórroga, implorando que la lotería de los penaltis dictara sentencia. El Real Madrid puso casi toda su fuerza sobre el campo en defenderse. Muchos periódicos nacionales y aficionados llamaron a eso supervivencia. En otras ocasiones, cuando clubes como Cádiz, Mallorca o Alavés, o cualquier otro con menor plantilla y presupuesto, han empleado estrategias similares se llamó a eso anti fútbol. Entonces, no hubo dudas en cargar las tintas contra el nivel de La Liga.

Por supuesto, el cadismo no dejó pasar en redes la oportunidad para recordar antiguos tweets de aficionados con palabras ofensivas contra el Cádiz. Sobre todo, tras la victoria por 1-2 en Valdebebas de la temporada 2020-2021 o el 0-0 en el Bernabéu de la 2021-2022. Citas en las que la parroquia madridista no dedicaron palabras demasiado simpáticas al Cádiz. Ayer, sin embargo, no importó tanto el cómo, siempre que el resultado fuese de victoria. Al fin y al cabo, es lo que quieren todos los equipos y aficionados.

"Qué cambiado está el Cádiz": las reacciones con guasa del cadismo

Las redes sociales no olvidan. El cadismo no tardó en salir en recuperar críticas a Cervera y al fútbol numantino del Cádiz cuando ha acabado sacándole puntos al Real Madrid. Para ello, como es habitual, se empleó cierto tono de guasa.