Cádiz CF - Rayo Vallecano: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 23 de La Liga Santander

El Nuevo Mirandilla acogerá un duelo de los que gustan a la afición entre cadistas y rayistas, dos hinchadas hermanadas. Un encuentro que se disputará a una hora ideal para disfrutar posteriormente del Carnaval. Solo las preocupantes previsiones meteorológicas enturbian un partido que se vaticina precioso. Como curiosidad, los locales estrenarán una equipación especial por el Carnaval que ha causado furor en la afición.

El Cádiz regresa a su feudo de nuevo en descenso pero habiendo dejado una imagen buena en el Camp Nou. La derrota era de esperar en uno de los estadios mas difíciles del mundo. Los de Sergio González quieren continuar en la buena senda de juegos y que los resultados vuelvan. La afición espera, como mínimo, el buen nivel mostrado en los anteriores envites en casa ante Mallorca y Girona. Para este duelo, se cuenta con todos los de arriba, excepto Álvaro Negredo. Sergi Guardiola, que cuajó una buena temporada el año pasado en Vallecas, se enfrentará a sus ex. También está por ver cuál será la participación de un Choco Lozano, tras el cual hay cierta polémica por el rumor que existe de que lo tiene hecho con el Getafe, un rival directo. En cualquier caso, los cadistas también querrán la revancha tras la manita sufrida en Vallecas en la ida.

Por su parte, el Rayo Vallecano viene de empatar en casa ante el Sevilla. Un resultado que no le hace perder de vista el sueño europeo. La espectacular temporada de los de Andoni Iraola les sirve para pensar a lo grande. A su vez, es un partido de reencuentros. Álvaro García y Salvi, aquellos extremos que un día hicieran vibrar Carranza en Segunda A y Segunda B vuelven a pisar el coliseo cadistas. Esta vez con la zamarra rayista. Al primero, le va genial, es indiscutible y está en grandísima forma. Al segundo, no tanto. El sanluqueño no termina de convencer y no suele entrar en los planes del técnico vasco.

Horario del Cádiz - Rayo Vallecano

El partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga Santander se disputará en el Nuevo Mirandilla este sábado 25 de febrero a las 16.15 horas.

Dónde ver por televisión el Cádiz - Rayo Vallecano

El encuentro del Nuevo Mirandilla podrá verse en directo por televisión a través del canal de pago de Movistar La Liga. Además, Diario de Cádiz ofrecerá una retransmisión online con el minuto a minuto de este partido.