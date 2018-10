Dedicatoria a Baguetina

Manu se estrena en Liga en el mejor momento. “Ha costado, pero qué mejor partido que éste para marcar el primer gol en Liga y para ayudar al equipo a sumar los tres puntos en este campo complicado y darle una alegría a la gente y al equipo”.

Un campo talismán los últimos años y un partido muy completo. “Teníamos ganas de darle vuelta a esta dinámica negativa, no estábamos teniendo para nada suerte y encima se puso el partido muy de cara para ellos, pero con trabajo al final le pudimos dar la vuelta y llevarnos tres puntos importantísimos que estoy seguro que nos van a valer para tirar para arriba”.

El 1-1, un gol maravilloso. “La verdad es que estoy muy contento porque hace unos días conocimos la noticia de Baguetina, un fiel seguidor al que le pasó lo que le pasó, y estoy seguro que desde donde esté nos ha ayudado mucho y a mí personalmente en el partido y en el gol, que se lo dedico a él”.

No llegó el segundo. “No estoy teniendo suerte y nada más que entra uno, a ver si un día entran dos y me voy con un par de balones”.

Mejor en punta. “Tengo más libertad de movimientos, puedo caer a las dos bandas, me siento a gusto y mis compañeros me lo ponen muy fácil”.

Jairo Izquierdo “Por fin salen las cosas; espero que sigan así”

Primer gol con la camiseta del Cádiz para Jairo Izquierdo. “Al final eran ya los últimos minutos de partido y un balón que hace bueno Manu, se la da a Álex, que abre a la banda, me quedo en el uno para uno con el lateral, consigo ganarle, golpeo y menos mal que va para dentro, que ya era hora”.

Un triunfo conseguido gracias a la continuidad al juego y otorga una importante dosis de tranquilidad. “Desde dentro tanto en el anterior como en este partido nosotros nos veíamos bien; me siento cómodo, veo bien al equipo, no escatimamos en el esfuerzo y al final las ocasiones van a llegar. El otro día llegamos y no la metí, pero esta vez sí entró”.

Además, encajando sólo un gol y de penalti. “En este partido nos han marcado por un penati pero un equipo como el Lugo apenas nos ha generado peligro y nosotros hemos tenido más ocasiones; fallamos una y metimos dos, pero conseguimos ganar que era lo que queríamos”.

Un Jairo muy activo, cambiando por momentos de posición. “Nos movemos, sí, Álex me dice que vaya a banda y buscamos la mejor posición para ayudar al equipo”.

Un resultado positivo que ayuda a recuperar el ánimo para tirar a partir de ahora hacia arriba. “Por fin salen las cosas, espero que sigan así”.