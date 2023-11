El poder del Cádiz CF Genuine en la historia de Bénjy

El fútbol tiene un poder extraordinario para transformar vidas, y el Cádiz CF Genuine es un ejemplo elocuente de cómo un equipo de fútbol inclusivo puede cambiar el destino de un joven con autismo. Bénjy, nacido en el Reino Unido en 2006, enfrentó desafíos desde sus primeros días, sin pronunciar palabra hasta los cuatro años y lidiando con ataques epilépticos a los seis. El diagnóstico de autismo, dislexia y TDAH complicaron aún más su vida social, y la soledad parecía ser su compañera constante. Sin embargo, el fútbol y, en particular, su participación en el Cádiz CF Genuine, brindaron a Bénjy una nueva perspectiva.

Cuando Bénjy y su madre se trasladaron a España en 2017 en busca de una vida más sencilla, no podían imaginar que el mundo del fútbol sería su salvación. Inspirado por la estrecha relación que algunos futbolistas famosos tienen con sus familias, Bénjy encontró en el Cádiz CF Genuine una comunidad que le faltaba en su vida personal.

Inicialmente, se unió al equipo como utillero debido a problemas en sus rodillas, pero esta experiencia resultó ser mucho más que una simple asignación. El Cádiz CF Genuine no solo le brindó una oportunidad en el mundo del fútbol, sino que también transformó profundamente su vida, ayudándolo a hacer amigos, mejorar su comportamiento en la escuela y en casa, y permitiéndole disfrutar de la vida de una manera que nunca había experimentado antes.

Actualmente, Bénjy ya forma parte de la plantilla de jugadores, y así lo ha explicado su entrenador, Fernando Massa, uno de los culpables de que su vida haya cambiado de color. "Una vez que ayudaba a plantear la tarea de colocar los conos o las vallas, lo que tuviera que colocar ya él cumplía su misión y se relajaba. Aquí no se puede relajar, no hay momento de relajación. Hace una tarea tal y como termina, tiene que hacer otra y otra, igual que los demás jugadores. A nivel cognitivo le viene muy bien porque tiene que estar pensando cómo es la tarea, cómo la tengo que hacer, con qué pierna me ha dicho que le dé, dónde... En todo momento tiene que estar siempre pensando en las acciones a realizar y yo creo que le viene muy bien".

Massa añadió que "siempre que buscamos el bien de ellos no hay que olvidar que uno de los objetivos principales, y digo uno de los objetivos principales, por no decir casi principal, es mejorar la calidad de vida de nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Este objetivo, en el caso de Bénjy, se ha cumplido con creces".

El autismo no ha influido en la buena conducta sobre el terreno de juego, ni a nivel físico ni psíquico. "Mientras está con nosotros no muestra nerviosismo. Él sabe que puede cumplir las tareas perfectamente. Simplemente cuando una tarea no le sale bien a la primera se le corrige y listo, como al resto de compañeros. Ahora Bénjy tiene amigos, y amigos en igualdad de condiciones. Todo esto supone una mejora en la calidad de su vida impresionante".

Bénjy, además de jugar al fútbol, estudia un grado medio en hostelería ya que, uno de sus sueños cuando sea mayor es ser "camarero o entrenador. Por la mañana me levanto, me lavo los dientes y voy al colegio. Por la tarde, si hay algún partido de fútbol me pongo a verlo".

Uno de sus grandes amigos es Miguel Ángel Mangano, más conocido como 'Z9', quien se ha convertido en su mejor apoyo tanto dentro como fuera del campo, y su compañero de viaje desde San Fernando a Cádiz para entrenar con el resto de compañeros. "A Bénjy lo conozco del año pasado de aquí del equipo. Se lleva bien con los compañeros, no busca problemas y, es una persona humilde y agradable".

Fernando Massa cree que el grupo de jugadores y jugadoras que conforman la plantilla del Cádiz CF Genuine "no tenían amistades, apenas salían de sus casas y ahora, tienen una vida social como cualquiera de nosotros. Yo diría que hasta incluso más. Van a cumpleaños juntos, a la playa, algunos tienen novia, antes era impensable todo esto. Es el gol por la escuadra que ha marcado este equipo. Ese es el título de liga más importante que tiene este equipo".

El gran reto de Bénjy era tener amigos y dejar a un lado la soledad. Pero aún le quedan más sueños que cumplir, sobre todo en el Cádiz CF. "Me gustaría mantener todos los amigos que tengo aquí. Ser un jugador muy popular para que todo el mundo pueda venir a verme jugar. Mi jugador favorito es Iván Alejo".