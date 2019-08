Brian Oliván, el eterno problema para el Cádiz CF

A poco menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes en Segunda División A, el director deportivo del Cádiz, Óscar Arias, ha repasado hoy la situación actual del club gaditano a las puertas de la fase decisiva del verano en esta materia. Brian Oliván ha acaparado buena parte de su intervención, ha dado por perdido a Shengelia y aprieta por el 'Choco' Lozano, que es el mejor situado ahora mismo para reforzar un ataque del que debe salir Lekic.

Por partes, primero lo que precisa la plantilla: "Ahora mismo la necesidad es un hombre más en punta y un jugador específico para la banda (extremo). Esas son las necesidades. En banda, tenemos a Jurado, Perea, Querol... ", además de Salvi y Javi Navarro, "y la idea es tener dos futbolistas por puesto".

¿Qué pasa con Brian? "Lateral izquierdo está fijo Espino y hasta que no salga también estará Brian. Estamos trabajando para que salga. Y hemos subido a Franco y a Cobo, del filial. Tenemos nueve defensas y si no se producen salidas no se puede fichar a nadie. Deben salir dos jugadores de atrás para firmar a un defensa", por lo que además de Brian se apunta a un central. "No contemplamos que Brian se quede, pero puede pasar. Hay interés de otros equipos por Brian", ha aseverado.

Arias se ha manifestado con contundencia en cuanto a Shengelia. "Está descartado. El Cádiz es una entidad muy grande para que nadie pueda utilizarla. Ha habido falta de seriedad y de rigor". Y de la imposibilidad de fichar a Lazo, que se marcha al Almería, ha señalado que "en los números que se va a cerrar es algo prohibitivo para nosotros". La opción a Lazo es el 'Choco' Lozano. "Es una posibilidad", ha afirmado el director deportivo. "No está siendo fácil y por eso estamos trabajando otras opciones. Es un salario alto y aunque estamos bien posicionados, no va a resultar fácil".