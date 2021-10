Ben Harburg: "Es un honor ayudar a promover los intereses del Cádiz CF"

El viernes 29 de octubre se conoció la entrada en el accionariado del Cádiz CF del empresario estadounidense Ben Harburg como propietario de una porción que gira en torno al seis por ciento.

Harburg ya es un cadista más. En su perfil de twitter, entre otras direcciones, tiene la del Cádiz CF como parte que es del conjunto amarillo.

El empresario expresó sus primeras impresiones una vez conocido su ingreso en la nómina de accionistas. Lo con un mensaje inglés a través de su cuenta de twitter.

"Creciendo en Cádiz, poseyendo parte del Cadiz CF, era algo que nunca podría haber imaginado", indicó Harburg, orgulloso de su participación en la entidad.

Growing up in Cadiz, owning part of @Cadiz_CF was something I could have never imagined. It’s my honor to play a small role in helping to further the interests of the club as a custodian of this tremendous institution. Our intent is to establish Cadiz as a global club and brand https://t.co/Nu1CVFFKjE