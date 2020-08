Augusto Fernández fue el último jugador en incorporarse al Cádiz CF, ya que fichó tras el confinamiento y al tener equipo amarillo ficha libre. El veterano centrocampista argentino reconoció que "lo he disfrutado por ellos, ya que en tres semanas el grupo me ha enseñado cualidades". Se mostró sincero al manifestar que "incluso me dio un poco de vergüenza festejarlo como propio porque llegué al final, pero la alegría es por el grupo y por el club, que parece una familia".

El mediocentro apuntó que "estoy feliz en este lugar y el ascenso me da la oportunidad de jugar en Primera División en mi última etapa como futbolista".

Reconoció que se sintió "como un espectador de lujo. Los sueños se cumplen con trabajo y humildad y el ver a todos estos chicos que vienen remando desde hace mucho es una enseñanza para mí". En la misma línea agregó que "el reto es mío. Quiero seguir aprendiendo y adaptarme a ellos".

Por otro lado, recordó que "conocía este lugar, ya había jugado aquí con el Atlético de Madrid. No dudé un instante en venir aquí, pero no la posición del equipo y sí por la pasión que tiene la gente. Ya necesitaba este rigor y presión".