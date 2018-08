Álvaro García, sin dudas en su puesta de largo: "Estoy aquí, que es lo que quería"

álvaro García pasó ayer por el acto de presentación como nuevo jugador del Rayo Vallecano, momento en el que admitió que fue decisivo para su fichaje "el interés que el Rayo puso en mí. Estoy aquí, que es lo que quería". Atrás deja una bonita etapa en Cádiz, que no olvidará. "Lo que he vivido ha sido único, fue increíble aquel ascenso a Segunda. Ahora he dado un paso que quería dar y hemos salido beneficiadas todas las partes. Quería que fuera bueno para los tres". El utrerano dijo que "quiero aprender y dar lo máximo de mí para lograr la permanencia".