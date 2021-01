Lejos de mostrarse satisfecho, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, mostró cierto descontento por un empate que le supo un tanto a derrota. "Tengo la sensación de que hemos podido ganar. Sacar un punto en este campo es un buen resultado, pero tal y como se han dado las cosas, con las últimas acciones, pudimos ganar".

Contragolpes fallados en la recta final. "No creo que se deba a los nervios, más bien un poco de todo. Estamos en Primera y cuando nos pasa eso, si no las tres o dos, una te acaban metiendo. Lo hizo el Celta, el Sevilla... Las contras eran bastante claras y lo que más me preocupa es que no hemos llegado ni a tirar".

Diferencia entre delanteros titulares y suplentes. "No me gusta personalizar. El equipo trabaja mucho. Negredo en un partido como éste, donde está más en campo propio que en el contrario, sufre mucho y al final lo tienes que cambiar porque se cansa mucho. Salvi no está por el Covid y necesitamos velocidad porque se van a dar muchos partidos así. Estoy fastidiado no por lo que han hecho los jugadores sino porque esas ocasiones en Primera División hay que aprovecharlas. Hay que ser más contundentes".

Acción del gol valencianista. "Es una jugada que despejamos, Pacha tiene la mala suerte de que en vez de irse para delante le sale en paralelo, y la ventaja de ellos es ésa, y Maxi Gómez estaba solo porque era el último. Gayá apenas ha centrado balones, lo hemos tapado bien, pero es el lateral de la selección y le ha puesto el balón para marcar".

Ausencia de Nano Mesa e Iván Alejo. "Nano no viene convocado por tema de régimen interno, no por comportamiento sino porque hay que cumplir unas normas, y Alejo porque toda la semana se ha hablado de su posible salida y pensé que no tenía la cabeza donde la tenía que tener para jugar".

¿Progresión pese a la oportunidad perdida? "Es más o menos el mismo partido que jugamos con el Betis, los equipos nos hacen defender muy atrás, por calidad, porque se pasan la pelota muy rápido, pero más o menos mientras que el marcador esté igualado nos sentimos cómodos. Pero no nos podemos pasarnos los 90 minutos defendiendo. Hay que hacer salidas, sacar contras, contemporizar. Defendiendo somos buenos, pero sólo con eso no basta. Conan ha hecho dos paradas y el gol. Hay que mejorar en otras cosas de ataque. ¿Progresión? La progresión se verá cuando mejoremos en esos aspectos. Tenemos que hace 15 ocasiones para marcar y ese balance nos mete abajo".

La mitad de los puntos de la permanencia. "No hemos llegado a la mitad pero hemos ganado a Barcelona y Madrid, que son bonus pero no es algo norma. Lo vamos a pasar mal, estoy seguro, porque la segunda vuelta todo se va a igualar. Necesitamos ganar este tipo de partidos para salvarnos".