El entrenador del Cádiz volvió a comparecer ante los medios con cara de pocos amigos. A Álvaro Cervera no le gustó lo que vio sobre el césped, menos en la primera parte que en la segunda. El Getafe se impuso jugando a lo que siempre juega y su equipo no supo mostrar el nivel de los buenos días.

Análisis del partido. "En principio los dos equipos se parecen mucho en que no les gusta que la pelota esté cerca de su área. Esperábamos un partido como el de la primera parte, pero en ningún momento lo vi cómodo porque todos los rechaces los cogían y estaban cerca del área, aunque no pasara nada. Siempre llegaban antes que nosotros. A partir del gol, si no estabas haciendo daño, con 0-1 era más difícil. En la segunda parte hemos intentado hacer daño con dos puntas, buscando las bandas para centrar balones. No lo hemos hecho mal, pero no hemos centrado. Además, siempre cometemos errores como el del segundo gol y ya el partido se ha terminado".

Once inicial sólo con Negredo arriba. "Lo que no quería era poner dos delanteros estáticos. A Choco no lo encuentro todavía bien y por eso pensé en Jairo para acompañar y buscar pelotas divididas. Luego he puesto a Perea por dentro y a Jairo por fuera para tener velocidad, pero no nos dejaban maniobrar. Despejaban y el problema era que siempre caía en manos de ellos. Después con el gol ya era más difícil. Hemos hecho cosas bien pero no suficientes".

"Ellos están en un número de faltas distinto al nuestro. No es que sean violentos, pero si alguien tiene que cortarlo son los árbitros"

Ausencia de mediocentros. "Me gustaría tener mediocentros de otro corte, no más defensivos, sino de segundas jugadas, que el balón no pase mucho por ellos pero que cojan muchos rechaces. Pero es lo que tenemos y lo hacen bien, aunque en partidos como éste, hay jugadores más experimentados que lo hacen de otra manera".

Quizás menos que en Vigo, pero insatisfecho. "Contento no estoy porque hemos tenido que cambiar en la segunda parte y tampoco hacemos daño, y en las contras sí nos lo pueden hacer. En lo nuestro encajamos y cuando intentamos hacer algo más no es que pongamos en apuros al contrario. La primera parte no me ha gustado y en la segunda, algo mejor, no hemos hecho daño. No nos han hecho mucho daño pero nos marcan".

Ocho faltas del Cádiz por 23 del Getafe. "Ellos son un equipo que están en un número de faltas distinto. No somos de hacer muchas, tampoco cuando ganamos. Es su juego, no es que sean violentos, pero cuando llegas al final perdiendo, si entras al trapo no puedes hacer nada. No creo que hayamos perdido por la diferencia de faltas. Hemos perdido porque nunca hemos estado cómodos, ni cuando hemos estado mal, en la primera parte, ni cuando hemos mejorado, en la segunda".

Poco fútbol en los últimos minutos. "Lo del Getafe es una forma de jugar. Al final si alguien tiene que cortarlo son los árbitros, porque si protestas sales perjudicado. Si llegas al final así pasan estas cosas. Entra dentro del juego y si alguien lo tiene que cambiar no es el equipo contrario sino el árbitro".