López Garai: “El gol de ellos nos trastocó, aunque no hemos sufrido frente al líder”

El entrenador del Tenerife, López Garai, tenía un sabor agridulce por el empate. “Hicimos un buen partido, sobre todo el primer tiempo. Hemos marcado, hemos seguido el guion previsto, pero el gol al filo del descanso nos ha trastocado. No hemos sufrido en exceso ante el líder pero solo me vale ganar. El equipo se ha vaciado, pero no firmaba el empate antes del pitido final. Ni hoy, ni nunca. Siempre salimos a ganar. Hemos tenido bajas de gente importante, y han entrado compañeros que no habían participado mucho. Todos compiten y rinden. En el fútbol, el gol es lo más difícil pero confío en nuestros jugadores. Los goles llegarán. No me paro a pensar en lo que pueda pasar. Yo me centro en que el equipo compita”.