El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con la satisfacción lógica por la victoria y el alivio de sumar tres puntos que por momentos se pusieron muy cuesta arriba. "Hemos jugado muy bien, creo que hemos hecho un grandioso partido, y más si se pone el rival por delante, un contrario que juega con cinco defensas y que se puso por delante. Les hemos atacado y les hemos limitado las contras, que es muy difícil. Luego les hemos marcado un gol y otro que puede entrar o no, pero todo eso sin que el rival te haga una contra. Hemos sido merecedores de la victoria".

Iza, bigoleador y gran protagonista. "Hacía tiempo que queríamos incorporarlo. Iza ha jugado de todo contra nosotros y marcaba goles. Nosotros lo queríamos de lateral, pero él juega de más cosas y ha dado la casualidad que se ha encontrado una por dentro y otra que le ha pegado y ha salido bien".

Se siguen superando dificultades. "Me ha gustado el partido por todo, también porque teníamos siete bajas, porque hemos acabado con dos chavales de la cantera, porque por primera vez hemos hecho más pases que el contrario. Me ha gustado sobre todo porque hemos atacado sin que nos ataquen, y eso es muy complicado sobre todo cuando tienes el marcador en contra".

Profundidad de plantilla. "Somos ante todo un equipo y normalmente, aunque las bajas siempre se notan, somos un equipo y los jugadores que salen saben lo que tienen que hacer. El concepto es el mismo".

Muchas lesiones. "Me preocupa porque todos los años pasa lo mismo, pero supongo que es así, cuestión de cansancio, temas musculares... No puedo solucionarlo, hemos tenido diferentes preparadores físicos hemos entrenado de diferente forma. Me preocupa pero no puedo hacer nada".

Canteranos Javi Navarro y Sergio González. "Los consideramos uno más, porque entrenan con nosotros y los conocemos muy bien. Sergio lo conozco hace mucho y es una pena que no juegue más, y Javi llevaba tiempo muy bien".

39 puntos, 10 al segundo y al tercero. "Lo valoramos todos los días, pero hay que seguir. Espero que se valore más cuando estemos apurados, que se recuerde esto y la gente que lo tiene que hacer nos dé un voto de confianza. Ahora toca premiar a los jugadores con la palabra y los hechos".

Sin presión pese a cerrar la jornada. "El equipo me ha sorprendido por las bajas, porque el Lugo no pierde fuera de casa, pero de nuevo me han dado una lección de que hay que confiar más en ellos y menos en el entrenador".