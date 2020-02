Una imagen distinta . "Divido los partidos en dos, cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Ahora sin el balón estamos recuperando más pero con el balón nos está incomodando, nos está costando, y eso haya que recuperarlo. Con una de las dos sólo no nos va a dar".

La importancia del goal-average . "Es importante, pero más que hemos vuelto a ganar desde la victoria contra Las Palmas, que la incluyo en que no jugamos como queríamos. No hemos sido buenos por lo que hemos hecho sino por las que hemos dejado de hacer. Sacamos cosas positivas, pero con rivales como Zaragoza, Huesca y Girona con esto sólo no sé si nos va a dar".

¿Golpe en la mesa? "No. El Cádiz ha conseguido un gran resultado ante un gran equipo, pero se ha visto lo que nos cuesta ganar. Tenemos 55 puntos y para ascender normalmente hay que llegar a 70. Lo digo porque todo el mundo habla de ese objetivo, pero no veo que haya sido un golpe en la mesa".

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció ante los medios con el alivio que supone regresar al buen camino tras dos derrotas seguidas y más al hacerlo ante un rival directo. No obstante, también se mostró crítico . "Hemos recuperado un poco de lo que habíamos perdido en cuanto a competir los partidos. Cuando no se pueden jugar hay que competirlo. Hemos remontado, viniendo de dos derrotas, a un muy buen equipo. Pero hay muchas cosas que arreglar. Mejor arreglarlas tras una victoria. Hemos sufrido mucho, y tenemos que crecer si queremos llegar a otro sitio".

Guti: "Creo que por méritos el resultado debería haber sido un empate"

El entrenador del Almería, José María Gutiérrez, Guti, confesó en la sala de prensa del Ramón de Carranza que su equipo y él mismo están muy tocados. "El equipo está jodido, llevamos seis jornadas sin ganar, creo que hemos hecho un buen partido, merecíamos algo más, pero cuando cometes errores en campos donde el rival es bueno, te penaliza. El Cádiz nos ha hecho gol en las dos ocasiones que ha disparado a puerta. Yo también estoy jodido". Pese a todo, no teme ser destitiuido. "No temo por mi puesto porque cuando empecé sabía que si los resultados no eran buenos podía suceder eso. Estoy tranquilo y todo el tiempo que esté aquí trabajaré para revertir esto. Seguimos estando ahí, en play-off, queremos ganar y enfocar nuestras fuerzas en el próximo partido, no en los siguientes". Su análisis del encuentro. "Hemos empezado bien, a raíz del primer gol nos ha costado tener el balón, ellos han apretado y con el empate todo se ha igualado. Luego, con el 2-1 ellos se han venido atrás, han buscado las contras... Creo que por méritos el resultado debería haber sido de empate". Nerviosismo de los contendientes. "Cuando las cosas no van bien, siempre pesa el balón. Y más cuando el resultado está en contra. Eran dos equipos necesitados, aunque me hubiese cambiado por la posición del Cádiz, que ha dado un golpe en la mesa". Para finalizar, el técnico deseó suerte al conjunto amarillo.