Un hombre de hechos que resta importancia a las palabras

Cervera es un hombre de pocas palabras que fundamenta su trabajo en los hechos. No le ha ido mal en el Cádiz hasta ahora. Seguramente por eso, entre otras muchas cosas, ni siquiera valora el apoyo público que le ha expresado el presidente, Manuel Vizcaíno. “No respondo a esas cosas”, zanja.

“Desde que estoy aquí, nunca en una situación tan difícil, siempre me he centrado en lo mío. Sé en qué mundo estoy y sé que cuando no ganas, no existe otra cosa”, asume.

Y a los que dudan, ¿les dice algo? “La gente duda porque el equipo no gana, no por el trabajo porque es el de siempre incluso mejorado. El otro día, por ejemplo, en dos minutos se pasa de la euforia a la crítica. La trayectoria no es buena pero no se puede cambiar todo por dos minutos. Hay que seguir trabajando hasta el final. No conozco otra fórmula. No entro a la interpretación de la gente. La gente es aficionado a su equipo y si gana son todos buenos y si no gana son todos muy malos”.

“No soy persona de arengas, el trabajo lo hago de puertas para dentro. Estamos donde estamos, soy el responsable. Soy consciente de que podemos sacar esto adelante, pero no es cuestión de que lo diga más alto sino de que lo hagamos. Hay tiempo por delante para salir, es algo obvio aunque no lo diga”, finaliza.