Álvaro Benito se queja del penalti pitado a Momo en el Cádiz CF-Osasuna

Existe un consenso casi generalizado entre futbolistas, entrenadores, medios de comunicación y aficiones de que algo está fallando en el fútbol español desde la implantación del VAR. La gran cantidad de las decisiones que están tomando los árbitros reclamados desde el videoarbitraje a causa de la disparidad de criterios en cuanto a las manos está llevando al fútbol hacia una senda de su desnaturalización que puede ser muy peligroso.

Este fin de semana le volvió a tocar al Cádiz CF, que llegaba ya a este encuentro con un cabreo morrocotudo debido a la expulsión de Víctor Chust la pasada semana en Vigo ante el Celta, lo que le acabó costando un empate tras jugar durante una hora con un jugador menos. Sin embargo, el penalti señalado a Momo por mano en el minuto 66 viene a agravar mucho más esta situación, sobre todo ante la malísima racha del conjunto gaditano, que sigue sin ganar un encuentro desde que lo hiciera a principios de septiembre ante el Villarreal.

La decisión de Martínez Munuera, alentado por el balear Mateo Busquets desde el VAR, ha provocado una reacción casi unánime del mundo del fútbol ante una situación que ya es insostenible, ya que pitó penalti tras rozar el balón en los dedos de Momo tras un remate del Chimy Ávila que se marchaba muy desviado de la portería defendida por Conan Ledesma.

Uno de los analistas más reputados en el actual panorama televisivo, el exjugador Álvaro Benito, mostró el pasado domingo su disconformidad por las actuaciones arbitrales en su participación en la mesa de debate del programa Deporte Plus+ con Juanma Castaño, en el canal Movistar Plus+. En un corte que se ha vuelto muy viral en las redes sociales, Benito ha dejado claro que "estamos cansados de decir siempre lo mismo en este tipo de manos". Así, ha aseverado que "no cabe en ninguna cabeza que entienda este deporte" que se señalara penalti en la jugada protagonizada por el cadista Momo.

La mano de Momo según @AlvaroBenitoV: "No cabe en ninguna cabeza que entienda este deporte que eso sea infracción". #DeportePlus pic.twitter.com/Pd1jL6QdS8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2023

Sin embargo, y a pesar de este consenso casi generalizado, ha llamado mucho la atención la intervención del analista arbitral de Gol Play, Radio Marca e Iusport, Pavel Fernández, sobre las declaraciones en las que el entrenador del Cádiz CF, Sergio González, mostraba su malestar por la actuación del colegiado Martínez Munuera. "Me da la sensación que Sergio González, como el resto de entrenadores, quieren un reglamento hecho a medida para cada acción dependiendo para quien sea el beneficio", ha escrito Fernández en su Twitter junto a un vídeo con su intervención en el programa Directo Gol para explicar la acción.