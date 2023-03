Almería-Cádiz CF | Roger: "Es increíble que después del esfuerzo se nos escapen los tres puntos"

El delantero del Cádiz CF Roger Martí mostró ante las cámaras de LaLiga TV en Movistar Plus+ "el regustillo amargo" que le ha supuesto estrenarse como goleador amarillo pero ver cómo se escapan los tres puntos ante el Almería otra vez en el tiempo de descuento por un penalti absurdo cometido por Momo Mbaye. "Es increíble que después del esfuerzo que ha hecho todo el equipo que en esa acción se nos escapen los tres puntos. Era muy importante sumar los tres puntos antes del parón, pero la verdad es que hay que pensar en esas acciones, que no pueden ocurrir".

El atacante amarillo recordó que en este tipo de situaciones "nos estamos jugando la vida y hay que ser un poco más inteligentes. Es una pena porque todo el trabajo que había hecho el equipo en una mala acción se todo un poco al traste".

Respecto a las lágrimas de Momo a la finalización del partido, Roger dijo que "no he hablado con él. Es una putada porque al final son milésimas de segundo. Ha sido un error y hay que estar con él y apoyarle, porque al final esto es de todos. Hay que quedarse con el punto conseguido e intentar que no sucedan más estos errores porque eran tres puntos importantísimos y es una pena".

En cuanto a su primer tanto como jugador del Cádiz CF, el delantero explicó que "creo que primero rebota en uno de ellos y me toca a mí un poco. Lo importante era sumar. Queríamos los tres puntos. Al final, esto es el trabajo de todos. Estoy contento por marcar con el Cádiz, pero al final lo importante era llevarnos los tres puntos marcara quien marcara".

Con todo, Roger resaltó que "hay que quedarse con lo positivo. El equipo está en buena dinámica y estoy convencido de que con este trabajo conseguiremos el objetivo". "Ahora hay que resetear en el parón y volver con fuerza", aseveró.