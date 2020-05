Otro día más de trabajo para el Cádiz CF en las instalaciones de El Rosal y a la finalización de la cita individual ha sido Iza Carcelén el que ha atendido a los medios oficiales del club, ante los que ha expuesto que después de una semana de trabajo el cuerpo empieza a pedir más ritmo con el deseo de que el balón sea realmente el principal protagonista. También Iván Alejo lanzó la caña por recuperar la esencia más pura del balompié.

El defensa portuense valora de manera positiva lo que se respira en el plantel. "Estamos muy contentos todos de volver al entrenar y sentir lo que éramos hasta hace dos meses. Hemos vivido una película extraña y ahora queremos avanzar de fases y seguir mejorando como grupo", explicaba el jugador antes de añadir mirando atrás en el tiempo que "han sido dos meses de trabajo en casa, que no ha sido igual que ejercitarse en el césped, se nota bastante la carga de trabajo pero lo estamos soportando bien".

A los futbolistas les apasiona el contacto con el balón, sentirlo cerca como foco de atención en su día a día, algo que por el momento no ha sucedido. "Lo que nos gusta es participar en partidillos, posesiones... entrenamientos más llevaderos con balón", expone Iza, quien aguarda con ilusión a las próximas semanas. "Una vez que entrenas ya piensas en los partidos, pero no decidimos nosotros, sólo esperamos noticias para dar el siguiente paso".

Aunque desde el club la preparación se trata de enmascarar como si fuera una pretemporada, la plantilla concibe una realidad diferente por diversas circunstancias. "Es algo más extraño que una pretemporada normal, ya que al ser tan individual cada uno debe marcar su ritmo", finalizaba el defensor.

Por su parte, Iván Alejo también expuso sus pensamientos. Lo hizo en el programa Play Segunda de la Cadena SER. "Soy partidario de volver a jugar porque se tiene que acabar el campeonato. No me vale otra opción", afirma antes de meter el dedo en una herida que va a sangrar en las próximas semanas. "Sí, es verdad que se están centrando mucho en algunas tonterías como de no abrazarnos y demás cosas. Eso no es fútbol, yo quiero el fútbol de siempre, el de poder darle un beso a mi compañero cuando tenga que dárselo". Y es que Alejo recuerda que "cuando entrenemos en grupo vamos a jugar partidillos y habrá contacto". "Y cuanto antes nos hagamos a la idea, mejor y que la gente no se eche las manos a la cabeza. Esto es fútbol y hay que intentarlo llevarlo con la máxima normalidad posible dentro de las medidas de seguridad que están poniendo todos".

El extremo cadista sabe el peligro que existe y que "nadie va a estar totalmente a salvo, ni en el fútbol ni en cualquier trabajo, hasta que no haya vacuna". "Cada uno es libre de decidir si quiere o no jugar y todos tendremos algo de miedo, pero yo asumo el riesgo". Unas palabras que dio paso a que se le cuestionara por Fali. "Más que un compañero es un amigo y es de los que van de cara y dicen las cosas como las siente. Tiene miedo y ese miedo es real. Estamos muy contentos de que pueda volver pronto. Le intentaremos ayudar y cuando vuelva le ayudaremos entre todos", concluía Iván Alejo.