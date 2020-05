Alberto Cifuentes cumple 41 años y sabe mejor que nadie que afronta la última etapa de su carrera como futbolista. Le queda un año más de contrato con el Cádiz CF y su deseo es cumplirlo en Primera División. El gran reto en la recta final de temporada es el ascenso.

—Sus compañeros se deshacen en elogios hacia usted, que es el capitán. ¿Se ve como un referente en el vestuario?

—Quizás es que públicamente no se suele hablar más de los demás (risas). Puede que al ser el mayor me vean de otra manera. No me siento un referente en el vestuario. Hay compañeros que entrenan muy bien y me fijo en ellos. A veces quizás puedo parecer un padre regañón, aunque siempre trato de ser justo y honesto, nunca miento y siempre digo las cosas. Tengo mi pronto, mi carácter, si no fuese tan de vena sería mejor persona.

—Alberto Cifuentes recorre su quinta temporada en el Cádiz. ¿Con qué momento se queda hasta ahora?

—He vivido muchos momentos importantes en estos cinco años, que se me han hecho muy cortos. El 26 de junio de 2016, la fase de ascenso contra el Tenerife, cada cumpleaños que he pasado aquí, la renovación firmada año a año gracias a la confianza del club… Son muchos momentos y ojalá sean muchos más y uno sea dentro de poco.

—Ha estado en muchos equipos pero en ninguno ha jugado tantos partidos como en el Cádiz. ¿Le está dejando huella su paso por el equipo amarillo?

—No he tenido tanta continuidad como en el Cádiz, ojalá pueda seguir más. En el Murcia también la tuve cuando estuve allí. Ahora estoy en la recta final de mi carrera y el Cádiz es el más importante, aunque lo han sido todos los equipos en los que he estado. El Cádiz me hace feliz.

—Llega a los 41. ¿Cómo lleva eso de cumplir años?

—Lo llevo bien, es un día de mucha alegría, me considero joven, aunque en el vestuario cada vez ves gente más joven. Es un día de felicidad, sobre todo si estás bien rodeado.

—Cuando empezó su carrera todavía era el siglo XX. ¿Pensaba que iba a estar tanto tiempo en activo?

—No piensas que vas a estar tanto tiempo. Lo que piensas es en jugar en Primera División y después la realidad te va colocando en tu sitio cuando cometes errores. Cuando tienes 25 años no piensas hasta cuándo vas a jugar. He tenido suerte con las lesiones y el físico me ha respetado. Cuando ves más cerca el final te quieres enganchar.

—¿Está preparado para dar el paso más difícil de un deportista profesional, que es la retirada?

—Creo que estoy preparado para cuando llegue ese momento, pero no sé si cuando sea la hora estaré a gusto. Pienso mucho que pronto tendré que dar el paso. Antes de venir al Cádiz estuve a punto de retirarme. No sé cómo lo pasaré cuando llegue el día de verdad. De momento tengo un año más de contrato y ojalá pueda cumplirlo con el equipo en Primera División.

—¿Cómo se plantea su vida cuando cuelgue los guantes?

—Siempre he mantenido que quiero seguir ligado al mundo del fútbol, me gustaría ser entrenador, tengo los título que he ido sacando.

—Para terminar, ¿cómo se imagina que podría celebrar la gente un posible ascenso en las condiciones actuales?

—El primer paso es que logremos el ascenso que todos queremos. ¿La celebración? Sería complicado no abrazarse, ese sería el menor de los problemas llegado el caso. La afición y nosotros lo celebraríamos con mascarillas, pero ojo, siempre con la distancia de seguridad correspondiente y que llegue la fila hasta donde tenga que llegar.