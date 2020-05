Alberto Cifuente cumple 41 años el viernes 29 de mayo con la ilusión en su punto más álgido, consciente de que está inmerso en plena recta final de su carrera, con un año más por delante en el Cádiz CF que desea cumplir en Primera División. El gran reto es el ascenso y se prepara con el equipo para el inminente regreso a la competición.

—¿Cómo está llevando el equipo la preparación para volver a la competición tras dos meses de parón?

—Estamos muy ilusionados desde que volvimos a los entrenamientos. He visto a la gente con ganas de salir de casa, de venir a trabajar, de vernos. No me he cruzado con todos los compañeros, sí con muchos, están todos muy implicados.

—¿Y como está Alberto Cifuentes?

—Después de dos meses en casa estaba con unas ganas tremendas de volver. El día a día en el trabajo es un poco extraño por el protocolo estricto que hay que cumplir, pero estoy muy contento de poder hacer lo que me gusta.

—Con todo lo que ha sucedido, ¿cómo valora ahora su día a día?

—Se valora mucho tener una cierta estabilidad. Mi mujer y yo hemos hablado muchas veces durante este tiempo lo afortunados que somos porque tenemos trabajo y todos estamos bien. La pena es que hay mucha gente que lo está pasando mal. Hemos estado encerrados en casa pero hemos estado bien.

—El equipo aún no ha podido trabajar con todos los jugadores a la vez en un solo grupo. ¿Le dará tiempo a llegar bien al reinicio de la Liga en poco más de dos semanas?

—Tiene que dar tiempo sí o sí. La competición no espera, son los días que tenemos para estar preparados, no hay más y estamos en ello.

—La temporada ha quedado partida en dos. ¿En qué puede beneficiar y en qué perjudicar al Cádiz?

—Siempre he dicho desde hace muchos años que todo se decide en los últimos partidos y mira por dónde ahora tenemos un esprint final de once jornadas. La verdad es que no se puede saber si beneficia o perjudica en algo, estamos en una situación nunca vivida hasta ahora. No sabemos cómo vamos a reaccionar, cómo será competir y además hacerlo sin público. Para todos los equipos es igual. Hay algo de incertidumbre pero nosotros sólo tenemos que centrarnos en el juego y tratar de ganar los partidos. Seguro que habrá sorpresas, que algún equipo irá para arriba y otro para abajo. Espero que nosotros sigamos con la regularidad que habíamos mostrado hasta que se paró la competición.

—¿El aspecto mental cobra ahora más relevancia que nunca?—Seguro que sí. Todos los equipos nos apoyamos en nuestras aficiones y ahora eso cambia, no tenemos ese soporte que nos sirve de gran ayuda. La afición te motiva cuando estás en casa y también en otros campos cuando aprieta la gente del otro equipo. Y la recuperación física y mental tras una victoria o una derrota va a ser importante al haber partidos tan seguidos. La cabeza, el aspecto mental, será un factor clave en el esprint final de once partidos exprés.

—¿Habrá concentraciones? ¿Es partidario de que se hagan?

—Las concentraciones, las que se realizan en verano en pretemporada, están concebidas para la cohesión del equipo, la convivencia, la nutrición, los entrenamientos… Lo de ahora es totalmente distinto. El protocolo recoge que ahora sólo puedes salir de la habitación para ir a entrenar, no puedes comer ni relacionarte con los demás. Después de dos meses sin poder salir de casa, es incoherente que tengas que estar un mes y medio encerrado en una habitación de un hotel. Así no lo vamos a hacer. La mejor manera de aislarnos es con una concentración, pero meternos solos sin las familias… Se ha dejado en manos del colectivo de futbolistas que seamos responsables y es una decisión acertada. Otra cosa es que se haga una concentración de dos o tres días, para eso no habría problema.

—Partidos cada tres días en una etapa de calor intenso. ¿Tienen el cuerpo hecho los jugadores a lo duro que va a ser lo que queda para completar la temporada?

—Nunca hemos vivido esto que nos toca ahora. Es algo de lo que hablamos cada día y la gente se conciencia de lo que viene. Son once jornadas sin tregua y la plantilla que tenga más jugadores útiles es la que tendrá más opciones de éxito. Ahora cada equipo podrá hacer cinco cambios en cada partido. Van a ser necesarios todos los jugadores. Nosotros tenemos un plantillón, uno de los mejores de la categoría. Tenemos gente con experiencia, ganas, calidad, intensidad… Esperemos que todo salga bien.

—¿Se habla de pelear por el ascenso sin tapujos?

—A estas alturas es obvio que hablamos de eso porque estamos ahí arriba. Lo vamos a intentar, estamos con muchas ganas e ilusión, pero sin olvidar que se trata de ir paso a paso. Contra el Rayo tenemos una final, una victoria nos haría el ver el futuro todavía con más alegría. Y después vendrá el siguiente partido, así uno tras otro. Son once finales y vamos a ir a por todas.

—¿Le preocupan los viajes, cómo se van a realizar, el alojamiento...?

—No me preocupa porque lo haremos con todas las medidas de seguridad, no estaremos en contacto con la gente. Lo que me preocupa es la cabeza, los estados de ánimo, porque ese es un aspecto muy importante a la hora de afrontar todo lo que tenemos por delante en una situación que es nueva para todos.

—En la Bundesliga, cuando se ha reanudado con los partidos a puerta cerrada, el porcentaje de victorias locales es bajísimo. ¿Qué le sugiere ese dato?

—Pues que el factor público es muy importante en la competición. Tendremos opciones de ganar en cualquier campo si hacemos bien las cosas. Es bueno que la Bundesliga haya empezado antes porque es una referencia y los datos te sirven para analizar cosas.

—¿Le puede pesar al Cádiz jugar los partidos en el estadio Carranza sin el apoyo de la afición?

—Sí que nos va a pesar mucho no tener a nuestra gente en la grada con lo que nos apoya, pero le pasará también a otros equipos como el Zaragoza, Sporting, Oviedo… Sabemos que la gente quiere ayudarnos y vernos pelear por el ascenso. Nos toca adaptarnos a todos. Intentaremos que nos llegue el calor de la afición los días previos a los partidos, seguro que la gente nos apoyará a través de las redes sociales.

—Las lesiones son frecuentes en Alemania a la vuelta de la Liga. ¿Están asumiendo muchos riesgos los futbolistas?

—No tengo los datos exactos de las lesiones que ha habido allí y el tipo. Siempre que se se vuelve a competir hay más riesgo de lesiones. Puede que ahora el porcentaje de probabilidad sea más alto que en otro momento después de los dos meses de confinamiento. Ojalá no se lesione nadie y si hay alguna lesión que sea pequeña.

—¿Cómo ve ahora a Fali después de lo mal que lo ha pasado por el miedo al coronavirus?

—Le veo como a uno más, no tenemos ningún detalle que indique lo contrario. Está entrenando como él lo hace siempre. Lo mejor para él es que ha pasado el tiempo y se ha dado cuenta de que entrar en la dinámica de trabajo es mejor que estar sin salir de casa. Nada mejor que ocuparte en tu actividad.