Alberto Cifuentes: "Hemos merecido la victoria"

El Cádiz CF Mirandilla consiguió empatar frente al filial del Cartagena en Cartagonova y sumó su cuarto punto en este comienzo de temporada. Tras la victoria en el primer encuentro ante el Polideportivo El Ejido y la derrota en El Rosal ante el Recreativo Granada, llegaba el primer empate de la campaña.

El primer filial amarillo se sitúa como octavo clasificado en el grupo IV de la Segunda Federación y en la próxima jornada le tocará jugar en la Ciudad Deportiva ante el Mar Menor, líder de la categoría que suma por victoria todos sus enfrentamientos.

Alberto Cifuentes se mostró motivado para intentar conseguir la primera victoria en casa ante un rival de entidad. "El Mar Menor es un equipo que ha comenzado muy bien la temporada, vamos a intentar hacer un partido de ritmo para intentar, por fin, conseguir la victoria en casa".

El técnico valoró el empate ante el Cartagena y cree que merecieron la victoria. "El gol nos has lastrado un poco el plan de partido, pero aún así hemos seguido presionando, hemos robado y hemos tenido minutos buenos. En la segunda parte, hemos perdido el medio campo, pero después del empate hemos tenido transiciones y situaciones muy buenas para conseguir la victoria. Nuestro portero no ha intervenido. Les recuerdo el gol y el tiro al palo. En el cómputo general hemos merecido la victoria".

En los instantes finales, Sergio, portero del Cartagena, golpeó de puños a Carlos en un saque de falta y Cifuentes en la protesta fue expulsado. "El año pasado le pitaron un penalti a Conan Ledesma. Nos dijeron que esas acciones se pitaban. No voy a hablar de las situaciones del árbitro, él intenta hacerlo lo mejor posible. Nos han dado una charla de protección a los jugadores. Como portero, entiendo que se salga de puños pero si sales con la rodilla por delante, corres el riesgo de impactar la cara del jugador y eso ha pasado hoy".

Kikín fue el encargado de atender a los medios al finalizar el encuentro y no dio por bueno ese punto. "No es ni malo ni bueno, pero podríamos haberlo hecho mejor".

El trebujenero fue el encargado de darle la asistencia a Peru para anotar el empate. "No tenía linea de pase, así que he intentado irme y cuando vi el desmarque de Peru no dudé en ponérsela y la ha metido".

Sobre el próximo partido también se ha mostrado convencido en conseguir los tres puntos. "En casa somos bastante duros y la semana que viene vamos a conseguir los tres puntos seguro".