Los 15 jugadores que forman la base de la plantilla del Cádiz CF para la próxima temporada

Cádiz/El Cádiz CF está metido de lleno en la planificación de la temporada 2025-26 con el objetivo de configurar una plantilla que esté capacitada para competir con garantías en Segunda División y pueda luchar por los puestos altos de la clasificación.

Los movimientos ya han empezado con tres fichajes y una salida confirmada. Han llegado Suso, Sergio Ortuño y Joaquín González y se marcha Joseba Zaldua una vez que su contrato termina el próximo 30 de junio. Después de tres cursos como cadista y a punto de cumplir 33 años (la próxima semana), el lateral derecho busca nuevo equipo para seguir en activo.

Se esperan numerosas novedades durante un mercado de verano que se prevé largo porque la tarea es abundante La Liga arranca el fin de semana del 17 de agosto y lo lógico es que para esa fecha el plantel esté confeccionado en un alto porcentaje. Además de las tres incorporaciones que ya se han producido en la primera quincena de junio, se esperan más entradas cuyo número estará condicionado por las salidas que también son necesarias. El club ya ha mostrado su deseo de hacer cambios.

La idea de la entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla es hacer una amplia renovación del equipo aunque la misión no es fácil porque quiere prescindir de un grupo de jugadores con contrato en vigor que a priori deberán estar en julio en la Ciudad Deportiva de El Rosal en el comienzo de la pretemporada.

La plantilla tiene una base en principio inamovible salvo que haya alguna sorpresa o surja un traspaso ante una oferta que sea irrechazable.

El punto de partida del plantel a día de hoy, incluidas las tres nuevas incorporaciones ya anunciadas por el club, es un grupo formado por 15 futbolistas: los porteros David Gil y Víctor Aznar; los defensas Iza Carcelén, Víctor Chust, Iker Recio, Bojan Kovacevic (si se confirma su compra al Partizán de Belgrado) y Mario Climent; los centrocampistas Moussa Diakité, Joaquín González y Sergio Ortuño; los extremos José Antonio de la Rosa, Javier Ontiveros y Suso; y los delanteros Roger Martí y Chris Ramos.

A esos 15 se podría unir Álex Fernández si acaba firmando la renovación. Hay una nómina numerosa de futbolistas que tiene contrato a los que el club podría buscar una salida, aunque más de uno podría quedarse si no hay una solución o acaba entrando en los planes del entrenador, Gaizka Garitano. En el caso de Carlos Fernández, acabó su periodo de cesión y vuelve a la Real Sociedad con su futuro por resolver. Le queda un año de contrato con los donostiarras pero es posible que no lo cumpla. No se puede descartar que continúe en el equipo amarillo.