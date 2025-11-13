La Zona Franca de Cádiz refuerza su vínculo con la Universidad del Magdalena de Colombia

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el rector de la Universidad colombiana del Magdalena, Pablo Vera, han mantenido un encuentro en el marco de la reunión del patronato de la Fundación CEI MAR, que se ha celebrado ayer por la tarde en Granada, en el que han analizado sus posibles líneas de trabajo conjunto y han reforzado el vínculo que mantienen desde el viaje y participación de los responsables de la Institución gaditana en Innovazul Caribe en septiembre del año pasado.

El encuentro entre Fran González y Pablo Vera se ha producido en el marco de la reunión del patronato de la Fundación CEI MAR que en esta ocasión se ha celebrado en Granada, con motivo de la conmemoración del X Aniversario del Aula del Mar de la Universidad de Granada.

La Universidad del Magdalena es miembro patrono de la Fundación Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) desde 2023 y es la primera universidad de Latinoamérica en formar parte de la fundación. La pertenencia del centro colombiano al CEI-MAR supone un importante paso para fortalecer la relación en el ámbito científico que enriquece la investigación conjunta que se viene llevando a cabo en el sector marítimo.

Durante el encuentro mantenido, Fran González y Pablo Vera han analizado los puntos de encuentro y la posible colaboración entre el ámbito científico y el empresarial que ambos representan, más aun teniendo en cuenta la labor y la experiencia internacional de la Zona Franca de Cádiz, que siempre ha sido puerta de entrada natural para el comercio exterior con los países de América Latina y sus contactos con las zonas francas latinoamericanas como miembro que es de la Asociación de Zonas Francas de las Américas /AZFA), de cuya junta directiva forma parte.

Precisamente la semana próxima Fran González participa en Uruguay en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, que se celebra en Punta del Este del 19 al 21 de noviembre, en donde tendrá ocasión de exponer los proyectos que está desarrollando la Zona Franca de Cádiz en el marco de la Economía Azul.

La reunión del patronato de la Fundación CEI MAR se ha celebrado en Granada con motivo del X Aniversario del Aula del Mar CEI MAR de la Universidad de Granada, que se ha conmemorado con unas jornadas especializadas en el ámbito marino, compuestas por dos sesiones divulgativas tituladas “Transferencia y conservación colaborativa” y “Conocimiento y restauración activa de la biodiversidad marina en la provincia de Granada”.

El Aula del Mar del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI MAR) en la Universidad de Granada es un proyecto que promueve la cultura y la investigación científica relacionada con el medio marino. Sus funciones incluyen la divulgación del conocimiento, el apoyo a la investigación y la formación.